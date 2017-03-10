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10 марта 2017, 10:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Игинлы принес «Лос-Анджелесу» победу над «Нэшвиллом»

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2 (0:1. 1:0, 1:1, 1:0). В составе «Кингз» шайбы забросили Джером Игинла (26-я и 64-я минуты) и Мариан Габорик (51). У «Предаторз» отличились Калле Йернкрок (17) и Кевин Фиала (42).

В следующем матче «Лос-Анджелес» 11 марта примет «Вашингтон», в этот же день «Нэшвилл», проигравший четвертую встречу кряду, сыграет в гостях с «Сан-Хосе».

10.03.2017 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 3:2 ОТ Нэшвилл Предаторз
(0:1, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Питер Лавиолетт
Вратари
Джонатан Куик Пекка Ринне
1-й период
02:02 Кайл Клиффорд
Коди Маклеод 02:02
11:11 Мариан Габорик
Калле Ярнкрок (Дж. Нил, Р. Йоси) 16:39
2-й период
Майк Фишер 23:05
25:04 Джером Игинла (М. Габорик, П. Ладу)
39:06 Джейк Маззин
Крэйг Смит 39:06
3-й период
Кевин Фиала (М. Фишер) 41:31
Калле Ярнкрок 49:01
50:55 Мариан Габорик (А. Мартинес, Н. Дауд)
52:25 Джейк Маззин
Овертайм
62:36
63:34 Джером Игинла (Д. Даути, Дж. Картер)
Статистика
11 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Мартинес (Лос-Анджелес Кингз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Дж. Куик (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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