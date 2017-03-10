Дубль Игинлы принес «Лос-Анджелесу» победу над «Нэшвиллом»

Встреча, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:2 (0:1. 1:0, 1:1, 1:0). В составе «Кингз» шайбы забросили Джером Игинла (26-я и 64-я минуты) и Мариан Габорик (51). У «Предаторз» отличились Калле Йернкрок (17) и Кевин Фиала (42).

В следующем матче «Лос-Анджелес» 11 марта примет «Вашингтон», в этот же день «Нэшвилл», проигравший четвертую встречу кряду, сыграет в гостях с «Сан-Хосе».