Дубль Игинлы принес «Лос-Анджелесу» победу над «Нэшвиллом»
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в
В следующем матче «Лос-Анджелес» 11 марта примет «Вашингтон», в этот же день «Нэшвилл», проигравший четвертую встречу кряду, сыграет в гостях с «Сан-Хосе».
|10.03.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|3:2 ОТ
|Нэшвилл Предаторз
|(0:1, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Джонатан Куик
|Пекка Ринне
|1-й период
|02:02
|Кайл Клиффорд
|Коди Маклеод
|02:02
|11:11
|Мариан Габорик
|Калле Ярнкрок (Дж. Нил, Р. Йоси)
|16:39
|2-й период
|Майк Фишер
|23:05
|25:04
|Джером Игинла (М. Габорик, П. Ладу)
|39:06
|Джейк Маззин
|Крэйг Смит
|39:06
|3-й период
|Кевин Фиала (М. Фишер)
|41:31
|Калле Ярнкрок
|49:01
|50:55
|Мариан Габорик (А. Мартинес, Н. Дауд)
|52:25
|Джейк Маззин
|Овертайм
|62:36
|63:34
|Джером Игинла (Д. Даути, Дж. Картер)
Статистика
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|А. Мартинес (Лос-Анджелес Кингз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Дж. Куик (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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