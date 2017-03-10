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10 марта 2017, 10:13 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Россиянин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнс» Валентин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рэйнджерс». Видео появилось в Twitter-аккаунте «Харрикейнс».

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Россиянин отличился на 14-й минуте встречи при счете 1:1, первым успев на добивание. «Каролина» одержала победу со счетом 4:3.

21-летний Зыков был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 37-м номером во втором раунде драфта 2013 года, но с этого дня не провел в НХЛ ни одного матча. В марте 2016 года форварда обменяли в «Каролину», в прошлом и нынешнем сезонах он выступал за фарм-клуб «Харрикейнс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

10.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Каролина Харрикейнз 4:3 Нью-Йорк Рейнджерс
(2:1, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
Билл Питерс Ален Виньо
Вратари
Кэм Уорд Антти Раанта 58:39
1-й период
05:04 Дерек Райан
05:04 Дерек Райан
05:49 Элиас Линдхольм
Крис Крайдер (Д. Степан, Р. Макдона) 07:24
Брэди Шей 08:41
13:15 Джефф Скиннер (В. Раск)
13:44 Валентин Зыков (С. Ахо, Джор. Стаал)
2-й период
26:57 Виктор Раск
Мика Зибанежад (К. Крайдер, Д. Степан) 27:16
31:51
35:20 Райан Мерфи
Мика Зибанежад 36:42
Оскар Линдберг 37:48
3-й период
Ник Холден 48:30
49:04 Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, Дж. Фольк)
Мика Зибанежад 51:32
52:28 Себастьян Ахо (Э. Линдхольм, Джор. Стаал)
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
С. Ахо (Каролина Харрикейнз), В. Зыков (Каролина Харрикейнз), Джор. Стаал (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
Новости Матчи Состав Статистика
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