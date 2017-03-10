Россиянин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
Российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнс» Валентин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рэйнджерс». Видео появилось в
Twitter-аккаунте «Харрикейнс».
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Россиянин отличился на 14-й минуте встречи при счете 1:1, первым успев на добивание. «Каролина» одержала победу со счетом 4:3.
21-летний Зыков был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 37-м номером во втором раунде драфта 2013 года, но с этого дня не провел в НХЛ ни одного матча. В марте 2016 года форварда обменяли в «Каролину», в прошлом и нынешнем сезонах он выступал за
|10.03.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|PNC Arena
|Каролина Харрикейнз
|4:3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(2:1, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
|Билл Питерс
|Ален Виньо
Вратари
|Кэм Уорд
|Антти Раанта 58:39
|1-й период
|05:04
|Дерек Райан
|05:04
|Дерек Райан
|05:49
|Элиас Линдхольм
|Крис Крайдер (Д. Степан, Р. Макдона)
|07:24
|Брэди Шей
|08:41
|13:15
|Джефф Скиннер (В. Раск)
|13:44
|Валентин Зыков (С. Ахо, Джор. Стаал)
|2-й период
|26:57
|Виктор Раск
|Мика Зибанежад (К. Крайдер, Д. Степан)
|27:16
|31:51
|35:20
|Райан Мерфи
|Мика Зибанежад
|36:42
|Оскар Линдберг
|37:48
|3-й период
|Ник Холден
|48:30
|49:04
|Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, Дж. Фольк)
|Мика Зибанежад
|51:32
|52:28
|Себастьян Ахо (Э. Линдхольм, Джор. Стаал)
Статистика
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|3
Лучшие игроки
|С. Ахо (Каролина Харрикейнз), В. Зыков (Каролина Харрикейнз), Джор. Стаал (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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