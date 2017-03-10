Россиянин Зыков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

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Россиянин отличился на 14-й минуте встречи при счете 1:1, первым успев на добивание. «Каролина» одержала победу со счетом 4:3.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">[HIGHLIGHT] Valentin Zykov buries a rebound for a <a href="https://twitter.com/hashtag/Canes?src=hash">#Canes</a> goal in his <a href="https://twitter.com/hashtag/NHL?src=hash">#NHL</a> debut. <a href="https://twitter.com/hashtag/Redvolution?src=hash">#Redvolution</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NYRvsCAR?src=hash">#NYRvsCAR</a> <a href="https://t.co/hgzZrD0bIo">pic.twitter.com/hgzZrD0bIo</a></p>— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) <a href="https://twitter.com/NHLCanes/status/840006775894081536">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>