Почему НХЛ не отпустит Овечкина на Олимпиаду в Корею

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На днях в штате Флорида состоялась встреча генеральных менеджеров, на которой шел разговор, как сделать хоккей интереснее. Все эти революционные проекты новых правил, как поднять результативность, увеличить ворота….

Конечно, зашла речь об Олимпиаде. Комиссар лиги Гари Бэттман сообщил, что лига уже начала верстать календарь на следующий сезон, и в нем окно под поездку в Пхенчхан не предусмотрено.

«Мы еще можем изменить свою позицию, если произойдет что-то серьезное», — Бэттман дал понять, что дверь пока не закрыта. С другой стороны встреча боссов НХЛ, профсоюза, ИИХФ и МОК на ближайшее время не запланирована.

А оно, это время, утекает как песок сквозь пальцы. Да, в прошлый раз НХЛ только в июле 2013 года подтвердила, что приедет на Олимпиаду в Сочи. Да, еще возможны переговоры в мае во время чемпионата мира, который пройдет в Кельне и Париже. Но дедлайн отодвигается все дальше, а никаких сдвигов не видно.

«Подавляющее большинство руководителей команд считают, что сезон пострадает из-за этого окна на Пхенчхан, — сказал Бэттман. — Есть определенная усталость и негативное отношение к этой теме».

В двух словах, негатив вызван тем, что МОК отказался финансировать поездку игроков НХЛ на Олимпиаду. Расходы порядка $15 млн упали на ИИХФ, а потом на национальные федерации. Этой историей недовольны все, включая Бэттмана.

Снова всплыла тема о том, что игроки могут самовольно поехать на Олимпиаду. Тот же Александр Овечкин много раз заявлял, что поедет в Южную Корею. А хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис подтвердил, что готов отпустить своего капитана.

«Мы не обсуждали с профсоюзов эту возможность. Но напомню, что хоккеисты не имеют права так поступать из-за действующих контрактов», — сказал Билл Дэйли, правая рука Бэттмана. В том, что НХЛ введет жесткие санкции на таких «беглецов» как Овечкин, можно даже не сомневаться.

Интересно, что на встрече во Флориде также присутствовали представители федерации хоккея Швеции. Они сказали, что готовят два проекта своего календаря — с окном под Олимпиаду и без него. Но шведов понять можно. Они собирают «Тре Крунур» из игроков НХЛ, иногда приглашая кого-то из КХЛ. Так что тут конфликта интересов нет. Из внутреннего чемпионата в Пхенчхан в лучшем случае поедут один-два хоккеиста.

При этом Гари Бэттман совсем иначе относится к Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Совсем другой рынок в Китае, и терять его бизнесмены из Северной Америки не желают.

«Да, мы видим большой потенциал в Олимпиаде, которая пройдет в Китае, — сказал Бэттман. — Проблемы тут возникают такие же, но они могут быть рассмотрены под другим углом».

В целом все идет к тому, что НХЛ пропустит корейские Игры. Под туманной фразой «что-то серьезное» Бэттман видимо имеет в виду то, что МОК вдруг согласится оплатить поездку лиги на Олимпиаду. И может даже, пообещает какую-то долю от будущей прибыли.

Но этого не произойдет. Так что ждите, что хоккей вернется в 1994 год, когда о хоккеистах НХЛ на зимних Играх даже не слышали.