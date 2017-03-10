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10 марта 2017, 9:59 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин не смог забросить шайбу в 8-м матче подряд

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

МОСКВА 10 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> потерпел поражение от Сан-Хосе <span class=error>Шаркс</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу «Шаркс». Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в восьмом матче подряд покинул лед без заброшенной шайбы. В составе «Кэпиталз» отличились Дэниел Уинник (6-я минута) и Бретт Коннолли (35). У «Сан-Хосе» шайбы забросили Джо Торнтон (9), Джо Павелски (23) и Логан Кутюр (39, 49).

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Аризона» — «Оттава» — 2:3 (после овертайма),

«Калгари» — «Монреаль» — 5:0,

«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 3:2,

«Ванкувер» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (после овертайма).

10.03.2017 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 4:2 Вашингтон Кэпиталз
(1:1, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
Питер Дебур Барри Тротц
Вратари
Мартин Джонс Брэден Холтби 58:34
1-й период
03:18 Джо Павелски
Дэниэл Винник (Дж. Бигл, Т. Уилсон) 05:26
08:43 Джо Торнтон (1862, П. Мартин)
12:40 Пол Мартин
Брукс Орпик 18:32
Брукс Орпик 18:32
2-й период
22:32 Джо Павелски (Б. Бернс, Джо Торнтон)
28:27 Марк-Эдуард Власик
Бретт Коннолли (К. Шаттенкирк) 34:40
Джей Бигл 37:58
38:04 Логан Кутюр (П. Марло, Б. Бернс)
38:29 Мелькер Карлссон
3-й период
Карл Алзнер 47:08
48:05 Логан Кутюр (Б. Бернс, Джо Павелски)
53:31 Томаш Хертл
Джон Карлсон 55:32
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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