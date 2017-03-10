Овечкин не смог забросить шайбу в 8-м матче подряд

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Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу «Шаркс». Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в восьмом матче подряд покинул лед без заброшенной шайбы. В составе «Кэпиталз» отличились Дэниел Уинник (6-я минута) и Бретт Коннолли (35). У «Сан-Хосе» шайбы забросили Джо Торнтон (9), Джо Павелски (23) и Логан Кутюр (39, 49).

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Аризона» — «Оттава» — 2:3 (после овертайма),

«Калгари» — «Монреаль» — 5:0,

«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 3:2,

«Ванкувер» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (после овертайма).