Овечкин не смог забросить шайбу в 8-м матче подряд
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в четверг в
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Аризона» — «Оттава» — 2:3 (после овертайма),
«Калгари» — «Монреаль» — 5:0,
«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 3:2,
«Ванкувер» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (после овертайма).
|10.03.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|4:2
|Вашингтон Кэпиталз
|(1:1, 2:1, 1:0)
|Питер Дебур
|Барри Тротц
|Мартин Джонс
|Брэден Холтби 58:34
|1-й период
|03:18
|Джо Павелски
|Дэниэл Винник (Дж. Бигл, Т. Уилсон)
|05:26
|08:43
|Джо Торнтон (1862, П. Мартин)
|12:40
|Пол Мартин
|Брукс Орпик
|18:32
|Брукс Орпик
|18:32
|2-й период
|22:32
|Джо Павелски (Б. Бернс, Джо Торнтон)
|28:27
|Марк-Эдуард Власик
|Бретт Коннолли (К. Шаттенкирк)
|34:40
|Джей Бигл
|37:58
|38:04
|Логан Кутюр (П. Марло, Б. Бернс)
|38:29
|Мелькер Карлссон
|3-й период
|Карл Алзнер
|47:08
|48:05
|Логан Кутюр (Б. Бернс, Джо Павелски)
|53:31
|Томаш Хертл
|Джон Карлсон
|55:32
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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