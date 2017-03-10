Две шайбы и передача Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Миннесоту»

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Встреча, прошедшая в четверг в Тампе, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Никита Кучеров (7-я и 59-я минуты), который также сделал результативную передачу. Кроме него в составе «Лайтнинг» отличились Виктор Хедман (12) и Андрей Шустр (25). У «Миннесоты» гол на счету Марко Сканделлы (57).

Российский голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой матча. Третьей звездой стал Кучеров.

Дебютный гол российского форварда Валентина Зыкова в первом матче НХЛ в карьере помог «Каролине» победить дома «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3. Россиянин был признан второй звездой игры.

Результаты других матчей дня в НХЛ:

«Торонто» — «Филадельфия» — 4:2,

«Чикаго» — «Анахайм» — 0:1.