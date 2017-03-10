Иван Барбашев: Летом едва не подписал контракт с «Динамо». Но решил пробиваться в НХЛ

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НАСЛАЖДАЮСЬ КАЖДЫМ ДНЕМ В НХЛ.

— Недавно я разговаривал с Владиславом Каменевым, выступающим за «Милуоки». Он рассказывал, что у вас настроение было неважным, так как долгое время из основы «Блюз» не было никаких новостей, а вы были среди лучших в «Чикаго Вулвз».

— Было такое. Но я сам немного виноват. Знаете, для себя уже решил, что не стоит забивать голову мыслями — вызовут меня или не вызовут. Все это не лучшим образом сказывается на настрое. И из-за этого игра у меня была неровной.

— Были какие-то примеры?

— В матчах АХЛ была очень длинная результативная серия, и я все ждал, когда же на меня обратят внимание в НХЛ. Но меня не поднимали, я нервничал, видимо, в этот период и встретился с Владиславом. Ох, сейчас хоть от него отдохну, а то мы в АХЛ в одном дивизионе играем, встречаемся очень часто.

— Вы неплохо начали в «Блюз», но во время отпуска, который устроил профсоюз, вас снова отправили в АХЛ.

— Я слишком молод для такого длинного отпуска. Меня отправили получать игровую практику, но в «Чикаго» я провел немного времени. В первом же матче мне ударили кулаком по затылку, и после этого я ушел на больничный.

— Жестокая лига.

— Играть в НХЛ гораздо проще. Не я первый это говорю, но это действительно так. Затем в «Блюз» дождались, когда я вылечусь, и вызвали снова. Наслаждаюсь каждым днем в НХЛ.

— Мы с вами разговариваем во время выходного, который вы проводите в Миннеаполисе. Странное место для отдыха.

— Ну как выходной… У команды — отдых, но есть тренировки «по желанию». И я на них хожу, опять же потому, что еще не пришло то время, когда можно отдыхать. Но это ведь нормально.

— Я только не понимаю, почему вы домой не улетели?

— Не знаю, решили так. У нас уже было два выходных во время поездки по Канаде. Мы отдыхали в Торонто и Монреале. Если в Торонто еще была возможность погулять, то в Монреале было «минус 20», так что сидели в отеле. В баню сходили, опять же легкая тренировка была. Команда отправилась в поездку, а вместо возвращения домой нам дают выходные на выезде.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ВТОРЫМ И ЧЕТВЕРТЫМ ЗВЕНОМ — ОГРОМНА.

— Вы чем-нибудь угостили Эрика Карлссона из «Оттавы», который сделал вам удобную передачу на «пятачок», и вы открыли счет своим голам в НХЛ?

— Ха-ха, там вообще был очень суматошный матч. Куча всяких веселых вещей помимо этого гола. Например, через меня передавали, чтобы Вова Тарасенко шел меняться. Я говорил ему, но что-то все время шло не так. Потом мне говорят, идешь на вбрасывание, а потом сразу на смену. Я забывал об этом — эмоций-то много. Мне после матча даже тренер сказал, мол, молодой, что ты смены переигрываешь. В шутку, понятно.

— Хорошо, что в шутку.

— Но я в том матче поиграл во втором звене и понял, какая же большая разница между тем, что я обычно делаю на льду.

— Чаще всего вы выходите в четвертой тройке.

— И у нас совершенно определенные задачи на игру. Мы стараемся потолкаться, надежно сыграть в обороне. Я очень рад, что мы ничего не пропускали, значит, с задачей своей справляемся.

— В команде очень много центрфорвардов. Это ваша основная проблема.

— Наверное. Сейчас, кажется, человека четыре, да еще одного выменяли. Между прочим, я выходил уже и на фланге.

— И как?

— Мне все равно. Я и в АХЛ играл на фланге. Чувствую себя уверенно. Если такая конкуренция среди центрфорвардов, то надо радоваться тому, что тренер все равно находит тебе место на льду.

— В четвертом звене вы выходите на лед с Райаном Ривзом. Пытались с ним подраться на тренировке?

— Ага, щас… Что-то у меня нет ни малейшего желания! С ним тоже веселая история была. Первый матч я с ним провел в одном звене. Тренер дал установку, рассказал о функциях и ушел. Ко мне подсаживается Райан и говорит: «Иван, ты можешь на льду делать все, что угодно. Когда я рядом, то тебя никто не тронет».

— Логично.

— Но я этим особо не пользуюсь, а то вдруг Райан сменился. Опасный момент был один раз, когда в игре против «Торонто» я Митчелла Марнера жестко встретил. Даже на грани фола. Но его партнеры как-то спокойно к этому отнеслись. Митчелл — молодой, а если бы я против опытного игрока так сыграл, то не избежал бы проблем.

АНГЛИЙСКИЙ ЗНАЮ. НО С РОССИЯНАМИ В «СЕНТ-ЛУИСЕ» ВЕСЕЛЕЕ.

— В этом сезоне вы здорово играли в АХЛ. В чем причина вашего прогресса?

— Совершенно другое доверие. Нашим тренером стал знаменитый Крейг Беруби. Несмотря на то, что он бывший тафгай, человек знает хоккей. Мы стали более системными. Плюс впервые между «Чикаго Вулвз» и «Сент-Луисом» появились такие отношения, что в клубе АХЛ начали помогать «Блюз».

— А раньше как?

— Вы знаете, что «Чикаго» — единственная команда в АХЛ, у которой на форме не было нашивки партнерского клуба. Да, у них договор с «Сент-Луисом», но не более. И они все время показывали свою независимость от команды НХЛ. Сейчас все иначе. В прошлом году я играл, в основном, в четвертом звене, а сейчас выхожу в первом или втором.

— Летом у вас было хорошее предложение из московского «Динамо». Более того, даже говорили, что вы вот-вот подпишите контракт и вернетесь в Россию.

— Да, было такое. И я действительно чуть-чуть не подписал, но решил все-таки провести еще один сезон в Америке. Но для себя решил, что если мне не дадут шанс в НХЛ, то уеду. В конце концов, мне хочется играть на другом уровне. Сейчас я понимаю, что принял правильное решение. У меня еще год контракта с «Сент-Луисом», и все в моих руках.

— Наверное, вы вздохнули с облегчением, когда узнали об отставке Кена Хичкока. При нем у вас не было шансов.

— Вы хорошо понимаете, что я не смогу ответить на этот вопрос так, как вы хотите. Но отмечу, что мне очень нравится работать с Майком Йео. При нем команда сильно изменилась, пошли победы. Да, и серии неудач мы не избежали, но нет такого чувства, что мы проиграем борьбу за место в плей-офф. Видно, как и нашему тренеру, интересно работать, настроение очень изменилось.

— Где вы живете в Сент-Луисе?

— Клуб оплачивает отель. Пока живу там. Наверное, еще слишком рано думать о квартире.

— Вещи-то где хранить?

— Да я с собой много вещей и не взял. Когда меня вызвали, сел в машину и приехал в Сент-Луис. Скажут перевозить вещи — сделаю.

— Пять часов на машине. Вы чего это? А самолет?

— На машине было удобней. Но у нас некоторые ребята сутки в машине проводили. Для меня это чересчур, конечно. А так просто удобней. Да и потом, когда вызывают в НХЛ, то стараешься быстрей приехать, так что я особо не размышлял о средстве передвижения.

— Сейчас в «Сент-Луисе» большая российская колония.