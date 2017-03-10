Иван Барбашев: Летом едва не подписал контракт с «Динамо». Но решил пробиваться в НХЛ
Российский нападающий уехал за океан пять лет назад. Три года провел в юниорской лиге Квебека, полтора — в АХЛ. Уверенная игра за
фарм-клуб «Сент-Луиса» — «Чикаго Вулвз» — позволила нашему форварду дебютировать в Национальной хоккейной лиге.
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Видимо, что-то случилось...
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НАСЛАЖДАЮСЬ КАЖДЫМ ДНЕМ В НХЛ.
— Недавно я разговаривал с Владиславом Каменевым, выступающим за «Милуоки». Он рассказывал, что у вас настроение было неважным, так как долгое время из основы «Блюз» не было никаких новостей, а вы были среди лучших в «Чикаго Вулвз».
— Было такое. Но я сам немного виноват. Знаете, для себя уже решил, что не стоит забивать голову мыслями — вызовут меня или не вызовут. Все это не лучшим образом сказывается на настрое. И
— Были
— В матчах АХЛ была очень длинная результативная серия, и я все ждал, когда же на меня обратят внимание в НХЛ. Но меня не поднимали, я нервничал, видимо, в этот период и встретился с Владиславом. Ох, сейчас хоть от него отдохну, а то мы в АХЛ в одном дивизионе играем, встречаемся очень часто.
— Вы неплохо начали в «Блюз», но во время отпуска, который устроил профсоюз, вас снова отправили в АХЛ.
— Я слишком молод для такого длинного отпуска. Меня отправили получать игровую практику, но в «Чикаго» я провел немного времени. В первом же матче мне ударили кулаком по затылку, и после этого я ушел на больничный.
— Жестокая лига.
— Играть в НХЛ гораздо проще. Не я первый это говорю, но это действительно так. Затем в «Блюз» дождались, когда я вылечусь, и вызвали снова. Наслаждаюсь каждым днем в НХЛ.
— Мы с вами разговариваем во время выходного, который вы проводите в Миннеаполисе. Странное место для отдыха.
— Ну как выходной… У команды — отдых, но есть тренировки «по желанию». И я на них хожу, опять же потому, что еще не пришло то время, когда можно отдыхать. Но это ведь нормально.
— Я только не понимаю, почему вы домой не улетели?
— Не знаю, решили так. У нас уже было два выходных во время поездки по Канаде. Мы отдыхали в Торонто и Монреале. Если в Торонто еще была возможность погулять, то в Монреале было «минус 20», так что сидели в отеле. В баню сходили, опять же легкая тренировка была. Команда отправилась в поездку, а вместо возвращения домой нам дают выходные на выезде.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ВТОРЫМ И ЧЕТВЕРТЫМ ЗВЕНОМ — ОГРОМНА.
— Вы
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— Хорошо, что в шутку.
— Но я в том матче поиграл во втором звене и понял, какая же большая разница между тем, что я обычно делаю на льду.
— Чаще всего вы выходите в четвертой тройке.
— И у нас совершенно определенные задачи на игру. Мы стараемся потолкаться, надежно сыграть в обороне. Я очень рад, что мы ничего не пропускали, значит, с задачей своей справляемся.
— В команде очень много центрфорвардов. Это ваша основная проблема.
— Наверное. Сейчас, кажется, человека четыре, да еще одного выменяли. Между прочим, я выходил уже и на фланге.
— И как?
— Мне все равно. Я и в АХЛ играл на фланге. Чувствую себя уверенно. Если такая конкуренция среди центрфорвардов, то надо радоваться тому, что тренер все равно находит тебе место на льду.
— В четвертом звене вы выходите на лед с Райаном Ривзом. Пытались с ним подраться на тренировке?
— Ага, щас…
— Логично.
— Но я этим особо не пользуюсь, а то вдруг Райан сменился. Опасный момент был один раз, когда в игре против «Торонто» я Митчелла Марнера жестко встретил. Даже на грани фола. Но его партнеры
АНГЛИЙСКИЙ ЗНАЮ. НО С РОССИЯНАМИ В «СЕНТ-ЛУИСЕ» ВЕСЕЛЕЕ.
— В этом сезоне вы здорово играли в АХЛ. В чем причина вашего прогресса?
— Совершенно другое доверие. Нашим тренером стал знаменитый Крейг Беруби. Несмотря на то, что он бывший тафгай, человек знает хоккей. Мы стали более системными. Плюс впервые между «Чикаго Вулвз» и «Сент-Луисом» появились такие отношения, что в клубе АХЛ начали помогать «Блюз».
— А раньше как?
— Вы знаете, что «Чикаго» — единственная команда в АХЛ, у которой на форме не было нашивки партнерского клуба. Да, у них договор с «Сент-Луисом», но не более. И они все время показывали свою независимость от команды НХЛ. Сейчас все иначе. В прошлом году я играл, в основном, в четвертом звене, а сейчас выхожу в первом или втором.
— Летом у вас было хорошее предложение из московского «Динамо». Более того, даже говорили, что вы
— Да, было такое. И я действительно
— Наверное, вы вздохнули с облегчением, когда узнали об отставке Кена Хичкока. При нем у вас не было шансов.
— Вы хорошо понимаете, что я не смогу ответить на этот вопрос так, как вы хотите. Но отмечу, что мне очень нравится работать с Майком Йео. При нем команда сильно изменилась, пошли победы. Да, и серии неудач мы не избежали, но нет такого чувства, что мы проиграем борьбу за место в
— Где вы живете в
— Клуб оплачивает отель. Пока живу там. Наверное, еще слишком рано думать о квартире.
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— Да я с собой много вещей и не взял. Когда меня вызвали, сел в машину и приехал в
— Пять часов на машине. Вы чего это? А самолет?
— На машине было удобней. Но у нас некоторые ребята сутки в машине проводили. Для меня это чересчур, конечно. А так просто удобней. Да и потом, когда вызывают в НХЛ, то стараешься быстрей приехать, так что я особо не размышлял о средстве передвижения.
— Сейчас в «Сент-Луисе» большая российская колония.
— Не говорите. У нас же еще Дмитрий Яшкин на русском говорит, помимо Наиля Якупова и Владимира Тарасенко. Я
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