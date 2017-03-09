Форвард «Монреаля» Радулов пропустит третий матч подряд

Это третий матч подряд, в котором не принимает участия Радулов. Во встрече с «Калгари» также не смогут сыграть форвард Томаш Плеканец и защитник Брэндон Дэвидсон.



К тренировкам вернулись защитники Никита Нестеров и Алексей Емелин.