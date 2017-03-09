Форвард «Монреаля» Радулов пропустит третий матч подряд
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов пропустит игру с «Калгари Флэймз»
из-за травмы нижней части тела, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.
Это третий матч подряд, в котором не принимает участия Радулов. Во встрече с «Калгари» также не смогут сыграть форвард Томаш Плеканец и защитник Брэндон Дэвидсон.
К тренировкам вернулись защитники Никита Нестеров и Алексей Емелин.
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