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9 марта 2017, 23:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Монреаля» Радулов пропустит третий матч подряд

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов пропустит игру с «Калгари Флэймз» из-за травмы нижней части тела, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.

Это третий матч подряд, в котором не принимает участия Радулов. Во встрече с «Калгари» также не смогут сыграть форвард Томаш Плеканец и защитник Брэндон Дэвидсон.

К тренировкам вернулись защитники Никита Нестеров и Алексей Емелин.

Монреаль Канадиенс
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