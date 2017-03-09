Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения

В текущем сезоне шведский хоккеист набрал 37 (17+20) очков в 58 матчах при показателе полезности «+18».



Кроме того, Салливан сообщил, что травма защитника Криса Летанга не является сотрясением и не связана с перенесённым им в феврале 2014 года инсультом. По словам тренера, повреждение является игровым.