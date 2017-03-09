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9 марта 2017, 18:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга, сообщает Pittsburgh Tribune Live со ссылкой на главного тренера клуба Майка Салливана.

В текущем сезоне шведский хоккеист набрал 37 (17+20) очков в 58 матчах при показателе полезности «+18».

Кроме того, Салливан сообщил, что травма защитника Криса Летанга не является сотрясением и не связана с перенесённым им в феврале 2014 года инсультом. По словам тренера, повреждение является игровым.

Питтсбург Пингвинз
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