«Каролина» впервые вызвала российского форварда Зыкова из фарм-клуба
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» вызвал российского хоккеиста Валентина Зыкова из фарм-клуба в основной состав команды, сообщается на официальном сайте клуба из Роли.
О решении вызвать россиянина, который выступает в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Шарлотт Чекерс», в четверг объявил исполнительный
Зыков перешел в «Каролину» из «Лос-Анджелес Кингз» в конце февраля 2016 года в результате обмена на Криса Верстига. В нынешнем сезоне россиянин набрал 30 очков (15 шайб + 15 передач) в 55 матчах АХЛ. В России Зыков играл только в сезоне-2011/12, когда выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Красную Армию».
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