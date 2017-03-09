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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29014938/
9 марта 2017, 14:04 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Каролина» впервые вызвала российского форварда Зыкова из фарм-клуба

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» вызвал российского хоккеиста Валентина Зыкова из фарм-клуба в основной состав команды, сообщается на официальном сайте клуба из Роли.

О решении вызвать россиянина, который выступает в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Шарлотт Чекерс», в четверг объявил исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Каролины» Рон Фрэнсис. Для 21-летнего Зыкова это первый вызов в команду НХЛ. В ближайшем матче «Каролина» 9 марта сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Зыков перешел в «Каролину» из «Лос-Анджелес Кингз» в конце февраля 2016 года в результате обмена на Криса Верстига. В нынешнем сезоне россиянин набрал 30 очков (15 шайб + 15 передач) в 55 матчах АХЛ. В России Зыков играл только в сезоне-2011/12, когда выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Красную Армию».

Каролина Харрикейнз
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