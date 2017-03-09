«Каролина» впервые вызвала российского форварда Зыкова из фарм-клуба

О решении вызвать россиянина, который выступает в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Шарлотт Чекерс», в четверг объявил исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Каролины» Рон Фрэнсис. Для 21-летнего Зыкова это первый вызов в команду НХЛ. В ближайшем матче «Каролина» 9 марта сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Зыков перешел в «Каролину» из «Лос-Анджелес Кингз» в конце февраля 2016 года в результате обмена на Криса Верстига. В нынешнем сезоне россиянин набрал 30 очков (15 шайб + 15 передач) в 55 матчах АХЛ. В России Зыков играл только в сезоне-2011/12, когда выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Красную Армию».