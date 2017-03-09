НХЛ ориентируется на календарь сезона-2017/18 без Олимпиады
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига ориентируется на календарь сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпийские игры в Южной Корее.
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Позиция лиги может измениться, если, по словам Беттмэна, произойдёт
«Ничего нового я вам сообщить не могу. Подавляющее большинство клубов считает, что сезон существенно пострадает от этого. Есть определённая усталость и негативное отношение к этой тематике», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.
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