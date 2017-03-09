НХЛ ориентируется на календарь сезона-2017/18 без Олимпиады

Позиция лиги может измениться, если, по словам Беттмэна, произойдёт что-то серьёзное. Однако пока не запланировано никаких встреч между НХЛ, НХЛПА — с одной стороны, а также Международным олимпийским комитетом и ИИХФ — с другой — в обозримом будущем.



«Ничего нового я вам сообщить не могу. Подавляющее большинство клубов считает, что сезон существенно пострадает от этого. Есть определённая усталость и негативное отношение к этой тематике», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.