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9 марта 2017, 10:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ ориентируется на календарь сезона-2017/18 без Олимпиады

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига ориентируется на календарь сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпийские игры в Южной Корее.

Комиссар <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Гэри</span> Беттмэн заявил что лига ориентируется на календарь сезона-2017/18 в котором не предусмотрена пауза на Олимпийские игры в Южной Корее. Увеличить
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Позиция лиги может измениться, если, по словам Беттмэна, произойдёт что-то серьёзное. Однако пока не запланировано никаких встреч между НХЛ, НХЛПА — с одной стороны, а также Международным олимпийским комитетом и ИИХФ — с другой — в обозримом будущем.

«Ничего нового я вам сообщить не могу. Подавляющее большинство клубов считает, что сезон существенно пострадает от этого. Есть определённая усталость и негативное отношение к этой тематике», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.
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