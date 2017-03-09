Две шайбы Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Виннипег»

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Встреча, прошедшая в среду на льду канадского клуба, завершилась со счетом 7:4 (2:3, 4:0, 1:1) в пользу гостей из США. Малкин оформил дубль на 12-й и 31-й минутах, а еще отдал результативную передачу на Джастина Шульца (30) и был признан второй звездой матча. В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил Ник Бонино (5, 30 и 39), еще одну шайбу забросил Джейк Гюнцель (57). У хозяев отличились Шон Маттиас (5), Николай Элерс (9), Дастин Бафлин (17) и Марко Данё (59).

В других матчах дня «Бостон Брюинз» разгромил на своем льду «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0), а «Даллас Старз» дома проиграл «Оттаве Сенаторз» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).