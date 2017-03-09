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9 марта 2017, 9:45 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Две шайбы Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Виннипег»

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Российский форвард Евгений Малкин помог «Питтсбург Пингвинз» одержать выездную победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард Евгений Малкин помог Питтсбург Пингвинз одержать выездную победу над Виннипег Джетс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду на льду канадского клуба, завершилась со счетом 7:4 (2:3, 4:0, 1:1) в пользу гостей из США. Малкин оформил дубль на 12-й и 31-й минутах, а еще отдал результативную передачу на Джастина Шульца (30) и был признан второй звездой матча. В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил Ник Бонино (5, 30 и 39), еще одну шайбу забросил Джейк Гюнцель (57). У хозяев отличились Шон Маттиас (5), Николай Элерс (9), Дастин Бафлин (17) и Марко Данё (59).

В других матчах дня «Бостон Брюинз» разгромил на своем льду «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0), а «Даллас Старз» дома проиграл «Оттаве Сенаторз» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).

9.03.2017 04:00 Регулярный чемпионат MTS Centre
Виннипег Джетс 4:7 Питтсбург Пингвинз
(3:2, 0:4, 1:1)
Главные тренеры
Пол Морис Майк Салливан
Вратари
Коннор Хеллебайк 30:06 (М. Хатчинсон 30:06) Мэттью Мюррей
1-й период
00:14 Николай Элерс
03:33 Блэйк Уилер
Евгений Малкин 03:33
03:35 Крис Торберн
Том Сестито 03:35
04:18 Шон Мэттайас (А. Лаури, Б. Чиаро)
Ник Бонино (С. Уилсон) 04:43
09:00 Николай Элерс (Дж. Трауба)
Евгений Малкин (Ф. Кессел, Б. Дюмулин) 11:57
13:10 Эндрю Копп
Том Сестито 13:10
Том Сестито 13:10
14:14 Блэйк Уилер
16:10 Дастин Бафлин (М. Шайфли, Б. Чиаро)
Крис Куниц 18:44
2-й период
Марк Штрайт 25:04
27:51 Бен Чиаро
28:38 Брайан Литтл
Джастин Шульц (Е. Малкин, С. Кросби) 29:09
Ник Бонино (К. Шири, М. Штрайт) 29:29
Евгений Малкин (К. Хагелин, Ч. Руведел) 30:06
36:55 Матье Перро
Ник Бонино (Ч. Руведел, М. Штрайт) 38:21
Конор Шири 39:00
3-й период
Мэтт Каллен 49:53
54:16 Адам Лаури
56:02 Джошуа Моррисси
56:02 Джошуа Моррисси
Джейк Гюнтцель (Ч. Руведел, К. Шири) 56:02
Конор Шири 56:02
Конор Шири 56:02
58:45 Марко Дане (П. Постма, Э. Копп)
Статистика
36 Штрафное время 37
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
Н. Бонино (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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