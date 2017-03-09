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9 марта 2017, 0:51 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов приступил к тренировкам с командой

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Нападающий клуба НХЛ «Монреаль» Александр Радулов принял участие в тренировке команды в среду, восстановившись после травмы, сообщается в микроблоге «Канадиенс» в Twitter.

В последний раз форвард выходил на лед в матче против «Нэшвилл Предаторз» 2 марта. Из-за травмы нижней части тела Радулов был вынужден пропустить матчи регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». В среду он вышел на лед уже в конце тренировки.

В текущем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 63 матчах, в которых набрал 46 очков (15 шайб и 31 результативная передача).

Монреаль Канадиенс
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