Нападающий «Монреаля» Александр Радулов приступил к тренировкам с командой

В последний раз форвард выходил на лед в матче против «Нэшвилл Предаторз» 2 марта. Из-за травмы нижней части тела Радулов был вынужден пропустить матчи регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». В среду он вышел на лед уже в конце тренировки.

В текущем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 63 матчах, в которых набрал 46 очков (15 шайб и 31 результативная передача).