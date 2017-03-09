Нападающий «Монреаля» Александр Радулов приступил к тренировкам с командой
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Нападающий клуба НХЛ «Монреаль» Александр Радулов принял участие в тренировке команды в среду, восстановившись после травмы, сообщается в микроблоге «Канадиенс» в Twitter.
В последний раз форвард выходил на лед в матче против «Нэшвилл Предаторз» 2 марта.
В текущем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 63 матчах, в которых набрал 46 очков (15 шайб и 31 результативная передача).
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