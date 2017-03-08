«Аризона» не останется в Глендейле и переедет на новую арену

«Текущее местоположение “Койотс” не может экономически обеспечить существование команды НХЛ. За последние 15 лет множество успешных владельцев пытались сделать всё мыслимое и немыслимое, чтобы сделать Глендейл выгодным домом для команды. Однако все совместные усилия привели к одному результату — финансовым потерям.



Все очень просто — для успешного существования “Койотс” нужна новая арена. Команда не может и не будет оставаться в Глендейле», — подчеркнул Беттмэн.