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8 марта 2017, 23:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Аризона» не останется в Глендейле и переедет на новую арену

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил руководству штата Аризона, что клуб «Аризона Койотс» не может быть прибыльным в Глендейле, информирует официальный сайт НХЛ.

«Текущее местоположение “Койотс” не может экономически обеспечить существование команды НХЛ. За последние 15 лет множество успешных владельцев пытались сделать всё мыслимое и немыслимое, чтобы сделать Глендейл выгодным домом для команды. Однако все совместные усилия привели к одному результату — финансовым потерям.

Все очень просто — для успешного существования “Койотс” нужна новая арена. Команда не может и не будет оставаться в Глендейле», — подчеркнул Беттмэн.

Аризона Койотс
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