«Ванкувер» отправил Голдобина в АХЛ

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Голдобин провел три матча за «Кэнакс» в НХЛ, в которых забил один гол. В этом сезоне он также выступал в составе «Сан-Хосе», за который отыграл два поединка. Кроме того, россиянин играл в АХЛ за «Барракуду» — 46 матчей и 31 (15+16) очко.