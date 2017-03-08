Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29011072/
8 марта 2017, 22:16 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Ванкувер» отправил Голдобина в АХЛ

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин продолжит свои выступления в команде АХЛ «Ютика Кометс», сообщает пресс-служба лиги. Сегодня он был внесен в заявку команды.

Нападающий Ванкувера Николай Голдобин продолжит свои выступления в команде АХЛ Ютика Кометс. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голдобин провел три матча за «Кэнакс» в НХЛ, в которых забил один гол. В этом сезоне он также выступал в составе «Сан-Хосе», за который отыграл два поединка. Кроме того, россиянин играл в АХЛ за «Барракуду» — 46 матчей и 31 (15+16) очко.

Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Смотрите, какие письма "МЮ" рассылает болельщикам перед выездом в Ростов-на-Дону

Каррера объяснил, почему не пожал руку Глушакову

Россию отстраняют от Олимпиады-2018