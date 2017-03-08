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8 марта 2017, 20:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджеры НХЛ рекомендовали отменить взятие тайм-аута после проброса

Генеральные менеджеры клубов НХЛ предложили рассмотреть правило, согласно которому тренеры не смогут взять тайм-аут после проброса с целью дать своим игрокам отдохнуть, информирует в своём «твиттере» журналист Ник Коноцки.

Любые изменения в правилах, которые будут рекомендованы генеральными менеджерами, должны быть одобрены комитетом по проведению соревнований НХЛ и советом директоров.
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