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8 марта 2017, 12:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» подписал контракты с 2 игроками из NCAA — Биндулисом и Густафссоном

«Вашингтон Кэпиталз» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Крисом Биндулисом и двухлетний — с нападающим Хампусом Густафссоном.

Контракты действуют с сезона-2017/18. Конец этого сезона игроки проведут за фарм-клуб «Херши». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги Брайан Маклеллан.

21-летний Биндулис в текущем сезоне набрал 12 (1+11) в 28 матчах в NCAA. 23-летний Густафссон сыграл в 36 матчах и заработал 26 (15+11) баллов за результативность.

Вашингтон Кэпиталз
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