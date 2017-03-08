«Вашингтон» подписал контракты с 2 игроками из NCAA — Биндулисом и Густафссоном
«Вашингтон Кэпиталз» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Крисом Биндулисом и двухлетний — с нападающим Хампусом Густафссоном.
Контракты действуют с сезона-2017/18. Конец этого сезона игроки проведут за
21-летний Биндулис в текущем сезоне набрал 12 (1+11) в 28 матчах в NCAA. 23-летний Густафссон сыграл в 36 матчах и заработал 26 (15+11) баллов за результативность.
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