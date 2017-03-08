Контракты действуют с сезона-2017/18. Конец этого сезона игроки проведут за фарм-клуб «Херши». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги Брайан Маклеллан.



21-летний Биндулис в текущем сезоне набрал 12 (1+11) в 28 матчах в NCAA. 23-летний Густафссон сыграл в 36 матчах и заработал 26 (15+11) баллов за результативность.