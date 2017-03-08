Генеральные менеджеры клубов НХЛ рассмотрят вопрос о перерывах в сезоне

Генеральные менеджеры хотят, чтобы расписание изменили. Они считают, что в первом матче после этих каникул должны встречаться две отдыхавшие команды.



В текущем сезоне только четыре команды попали на соперника, который также вышел после перерыва. Остальные вышли на неотдыхавшие команды, и большая часть из них проиграла клубам, которые имели постоянную игровую практику.



Перерывы, или так называемые каникулы, ввели в этом сезоне после того, как соответствующее положение прописали в коллективном трудовом соглашении. Игроки всех клубов в период с 1 января по 2 марта должны получить несколько дней отдыха. При этом перерыв на «Матч звёзд» не учитывается.