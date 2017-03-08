Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29007508/
8 марта 2017, 11:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генеральные менеджеры клубов НХЛ рассмотрят вопрос о перерывах в сезоне

Руководители клубов НХЛ намерены обсудить вопросы, связанные с появлением перерывов в расписании.

Генеральные менеджеры хотят, чтобы расписание изменили. Они считают, что в первом матче после этих каникул должны встречаться две отдыхавшие команды.

В текущем сезоне только четыре команды попали на соперника, который также вышел после перерыва. Остальные вышли на неотдыхавшие команды, и большая часть из них проиграла клубам, которые имели постоянную игровую практику.

Перерывы, или так называемые каникулы, ввели в этом сезоне после того, как соответствующее положение прописали в коллективном трудовом соглашении. Игроки всех клубов в период с 1 января по 2 марта должны получить несколько дней отдыха. При этом перерыв на «Матч звёзд» не учитывается.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»