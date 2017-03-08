Российский голкипер Бобровский отыграл третий матч «на ноль» в НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:0.

Тридцать три сэйва в матче голкипера хозяев Сергея Бобровского не только привели из к победе, но и позволили российскому вратарю повторить рекорд клуба — три матча подряд «на ноль».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 3:00 2:0 Коламбус Блю Джэкетс Нью-Джерси Дэвилз

Бобровский, признанный первой звездой этого матча, повторил рекорд Стива Мэйсона, установленный в конце 2008 года.

«Это достижение всей команды, и оно пока не завершено, — прокомментировал свою “сухую” серию Бобровский. — Мне было приятно играть сегодня, и я готов к продолжению».

Российский вратарь, на счету которого уже шесть «шатаутов» в сезоне, входит в тройки лучших голкиперов лиги по всем показателям — количеству отраженных бросков, их проценту, числу побед в матчах, побед «на ноль».

«Коламбус» идет на втором месте в Восточной конференции, уступая только «Вашингтону» и на 2 очка опережая «Питтсбург», который, правда, провел на матч меньше.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 3:30 3:6 Баффало Сэйбрз Филадельфия Флайерз

«Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:6.

До середины второго периода хозяева дважды отвечали своими голами на заброшенные шайбы соперников. А вот затем «летчики» улетели от них, отправив четыре подряд шайбы.

Интересно, что в составе гостей голами отметились шесть разных хоккеистов, но прежде всего стоит отметить шайбу Клода Жиру, который прервал «засуху» из 12 подряд матчей.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 6:00 1:2 ОТ Ванкувер Кэнакс Монреаль Канадиенс

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2 ОТ.

Победу гостям, которая стала для них уже шестой кряду, принес гол Пола Байрона в овертайме.

Дополнительное время в матче случилось после того, как Майкл Шапу сумел сравнять счет у составе хозяев льда на 53-й минуте, а до этого почти 50 минут игрового времени впереди были «канадиенс».

Результативным действием отметился российский защитник «Монреаля» Андрей Марков.

— под его бросок от синей линии удачно подставил клюшку Торри Митчелл, открывший счет в игре.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 6:00 4:3 Б Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз

«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:3 Б.

«Утки» только в затяжной серии буллитов выиграли встречу, к 54-й минуте которой проигрывали со счетом 3:1.

Гости забросили шайбы в равных составах, большинстве и меньшинстве, но Ник Ритчи и Рикард Раккель точными выстрелами сумели перевести игру в дополнительное время.

В серии буллитов командам пришлось исполнить по пять бросков, и единственным, кому удалось отличиться, стал форвард «Анахайма» Патрик Ивз.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 5:00 3:1 Колорадо Эвеланш Каролина Харрикейнз

«Колорадо Эвеланш» — «Каролина Харрикейнз» — 3:1.

Прервать грустную серию из четырех поражений кряду «лавинам» помогли 25 сэйвов голкипера Кэлвина Пикара, а также гол и две результативные передачи Тайсона Бэрри.

«Это печальный сезон для нас, — констатировал форвард команды, идущей на последней строчке турнирной таблицы Запада. — Но мы поговорили с парнями и уверены, что можем быть лучше.

Сегодня было все здорово, но надо, чтобы это входило в привычку. Мы строим команду и для следующего сезона, так что надо набираться уверенности.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 5:00 1:4 Эдмонтон Ойлерз Нью-Йорк Айлендерс

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:4.

Не удалось в этой встрече отличиться результативным действием лучшему бомбардиру лиги — форварду «нефтяников» Коннору Макдэвиду, а начало победе гостей положил Джошуа Хо-Сэнг, забросивший свою первую шайбу в НХЛ.

Состоялось это знаменательное событие в четвертом матче в лучшей хоккейной лиге планеты для 21-летнего центрфорварда, которого можно назвать «человеком мира».

Родившегося в Торонто молодого человека, выбранного в первом раунде драфта-2014, называют «будущим лучшим еврейским хоккеистом», сравнивая с Майклом Каммальери, Маклом Брауном, Эриком Нюстремом и Джеффом Халперном.

Отец Хо-Сэнга — темнокожий профессиональный теннисист с Ямайки, а дедушка по этой линии — китаец из Гонконга, отсюда и такая необычная для хоккейного мира фамилия. Мать центрфорварда — еврейка, родившаяся в Чили, а ее родителями были эмигранты из России и Швеции.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 4:00 1:2 Миннесота Уайлд Сент-Луис Блюз

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 1:2.

«Блюзменам» удалось огорчить лучшего по числу побед голкипера текущего чемпионата Девана Дубника, на счету которого 35 выигранных в сезоне матчей.

Одним из тех, кому удалось отличиться в составе гостей, стал Владимир Тарасенко, забросивший свою 29-ю шайбу в сезоне.

В этом эпизоде стоит отметить и передачу, которую российскому форварду сделал Джейден Шварц: выиграв подбор у чужих ворот он оставил не у дел защитника пасом за спину, не глядя не своего партнера.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 3:30 3:2 Торонто Мэйпл Ливз Детройт Ред Уингз

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2.

Серию из пяти поражений «Торонто» помог прервать в матче со своей бывшей командой защитник Алексей Марченко, открывший счет в матче.

Этот гол стал не только первым для 25-летнего россиянина за «Торонто», но и вообще в сезоне-2016/17.

К середине второго периода «Кленовые листья» уже вели со счетом 3:0, но гости подогрели интригу двумя шайбами Густава Нюквиста, которые разделили 1 минута 14 секунд, а также перерыв между 2-й и 3-й 20-минутками.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 8.03.2017, 3:30 2:5 Флорида Пантерз Нью-Йорк Рейнджерс

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:5.

Хозяева льда начали забивать только в середине второго периода, когда на табло счет был уже 3:0 в пользу гостей.

Точку в матче на 59-й минуте поставил российский форвард «рейнджеров» Павел Бучневич, забросивший свою 8-ю шайбу в сезоне уже в пустые ворота «пантер».