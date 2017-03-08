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8 марта 2017, 10:27 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Бобровский — первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата.

Национальная хоккейная лига (<span class=error>НХЛ</span>) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Увеличить
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Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. 28-летний россиянин в матче против «Нью-Джерси» (2:0) отразил все 33 броска по своим воротам. Это третий подряд шат-аут для него.

Второй звездой стал нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, оформивший дубль в поединке с «Эдмонтоном» (4:1), а замкнул тройку вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сделавший 43 сэйва в игре с «Флоридой» (5:2) и одержавший 404-ю победу в карьере.

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Новости НХЛ

Вратарь «Коламбуса» Бобровский впервые в карьере провел три подряд матча «на ноль» в НХЛ

Вратарь «Коламбуса» Бобровский впервые в карьере провел три подряд матча «на ноль» в НХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Нью- Джерси» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил все 33 броска и в третьем матче подряд оставил свои ворота в неприкосновенности.
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