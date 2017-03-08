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Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. 28-летний россиянин в матче против «Нью-Джерси» (2:0) отразил все 33 броска по своим воротам. Это третий подряд шат-аут для него.

Второй звездой стал нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, оформивший дубль в поединке с «Эдмонтоном» (4:1), а замкнул тройку вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сделавший 43 сэйва в игре с «Флоридой» (5:2) и одержавший 404-ю победу в карьере.