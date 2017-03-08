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8 марта 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Голевая передача Маркова помогла «Монреалю» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Монреаля» одержали победу над «Ванкувером» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе победителей в основное время на 4-й минуте игры отличился Торри Митчелл с передачи российского защитника Андрея Маркова. На 53-й минуте Майкл Шапу сравнял счет. Победу «Монреалю» на 2-й минуте овертайма принес Пол Байрон.

В еще одном матче дня «Анахайм» дома в серии буллитов одолел «Нэшвилл» — 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

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