Гол Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Миннесоту» со счетом 2:1 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победную шайбу забросил российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, для которого этот гол стал 29-м в текущем сезоне.
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В составе «Сент-Луиса» Дэвид Перрон (11-я минута) и Тарасенко (52). У «Миннесота» шайбу забросил Микко Койву (60). После игры Тарасенко был признан третьей звездой матча, Перрон стал первой звездой, голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший 32 из 33 бросков, — третьей.
Российский форвард «Сент-Луиса» сыграл в матче 18 с половиной минут, успев нанести четыре броска и провести один силовой прием. Всего на счету 25-летнего нападающего теперь 57 очков (29+28) по системе «гол+пас» в 65 матчах текущего чемпионата.
«Сент-Луис» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко в 65 матчах. «Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 90 очков после 64 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Сент-Луис» дома встретится с «Анахаймом», днем ранее «Миннесота» в гостях сыграет против клуба «Тампа-Бэй».
В параллельных встречах «Колорадо» на своей площадке победил «Каролину» (3:1), а «Эдмонтон» дома уступил «Нью- Йорк Айлендерс» (1:4).
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