Гол Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Сент-Луиса» Дэвид Перрон (11-я минута) и Тарасенко (52). У «Миннесота» шайбу забросил Микко Койву (60). После игры Тарасенко был признан третьей звездой матча, Перрон стал первой звездой, голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший 32 из 33 бросков, — третьей.

Российский форвард «Сент-Луиса» сыграл в матче 18 с половиной минут, успев нанести четыре броска и провести один силовой прием. Всего на счету 25-летнего нападающего теперь 57 очков (29+28) по системе «гол+пас» в 65 матчах текущего чемпионата.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко в 65 матчах. «Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 90 очков после 64 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Сент-Луис» дома встретится с «Анахаймом», днем ранее «Миннесота» в гостях сыграет против клуба «Тампа-Бэй».

В параллельных встречах «Колорадо» на своей площадке победил «Каролину» (3:1), а «Эдмонтон» дома уступил «Нью- Йорк Айлендерс» (1:4).