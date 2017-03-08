Дебютный гол Марченко помог «Торонто» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

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В составе «Торонто» шайбы забросили Марченко (2-я минута), Джеймс ван Римсдик (7) и Назем Кадри (26). У «Детройта» дублем отметился Густав Нюквист (40, 41). Этот гол стал для Марченко также первым в сезоне. Всего на счету защитника теперь семь очков (1+6) в 36 матчах.

Марченко сыграл в матче 15 минут, нанес два броска, провел силовой прием и заблокировал два броска соперников, а также заработал показатель полезности «+1». В начале февраля «Детройт» выставил Марченко на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто». Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок был лично заинтересован в приглашении в команду российского защитника. Ранее Бэбкок возглавлял «Детройт», Марченко дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/14 именно при этом тренере. Контракт Марченко с «Торонто» рассчитан до конца сезона-2017/18.

Другие российские легионеры «Торонто» форвард Никита Сошников (10 минут 33 секунды на льду, два броска один силовой прием) и защитник Никита Зайцев (23 минуты 19 секунд, пять силовых приемов, два заблокированных броска) не смогли отличиться результативными действиями.

«Торонто» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 65 матчах. «Детройт» идет 16-м на Востоке, имея в активе 61 очко после 64 игр. В следующем матче в ночь на четверг «Детройт» на выезде встретится с «Бостоном», на следующий день «Торонто» дома сыграет против «Филадельфии».

В параллельном матче клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Флориду» со счетом 5:2. Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голом на 59-й минуте встречи, отправив шайбу в пустые ворота «Флориды». Для 21-летнего россиянина этот гол стал восьмым в 30 матчах сезона, в его активе 17 очков (8+9) по системе «гол+пас».