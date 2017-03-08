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8 марта 2017, 9:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Коламбуса» Бобровский впервые в карьере провел три подряд матча «на ноль» в НХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Нью- Джерси» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил все 33 броска и в третьем матче подряд оставил свои ворота в неприкосновенности.

<em>МОСКВА 8 марта. /ТАСС/. </em><span class=error>Коламбус</span> обыграл Нью- Джерси со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский голкипер хозяев Сергей <span class=error>Бобровский</span> отразил все 33 броска и в третьем матче подряд оставил свои ворота в неприкосновенности. Увеличить
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В составе «Коламбуса» шайбы забросили Оливье Бьоркстранд (50-я минута) и Кэм Аткинсон (59).

Российский вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил все 33 броска по своим воротам. После матча он был признан первой звездой встречи, Бьоркстранд стал второй звездой, вратарь «Нью-Джерси» Кейт Кинкейд (23 отраженных броска из 24-х) стал третьей звездой.

Бобровский в шестой раз в текущем регулярном чемпионате сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Всего же в карьере этот матч стал 18-м, в котором россиянин оформил шатаут. Кроме того, 28-летний голкипер впервые в карьере и впервые в истории «Коламбуса» провел три матча подряд «на ноль». В предыдущих двух играх он отразил 38 бросков от хоккеистов «Миннесоты» (1:0), а также отбил 20 бросков в гостевом матче с «Нью-Джерси» (3:0).

«Коламбус» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 65 матчах. «Нью- Джерси» идет на 15-й строчке в таблице Востока, имея в активе 62 очка после 66 игр.

В следующем матче в ночь на субботу «Коламбус» дома встретится с «Баффало», днем ранее «Нью-Джерси» в гостях сыграет против «Колорадо».

8.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 2:0 Нью-Джерси Дэвилз
(0:0, 0:0, 2:0)
Главные тренеры
Джон Торторелла Джон Хайнс
Вратари
Сергей Бобровский Кейт Кинкейд 58:35 (К. Кинкейд 58:44)
1-й период
Адам Хенрик 04:36
2-й период
Далтон Праут 26:07
30:40 Маркус Нутиваара
3-й период
49:39 Оливер Бьоркстранд (Сэм Ганье, С. Хартнелл)
58:44 п.в. Кэм Аткинсон (Б. Дубински, С. Джонс)
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), О. Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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