Вратарь «Коламбуса» Бобровский впервые в карьере провел три подряд матча «на ноль» в НХЛ

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В составе «Коламбуса» шайбы забросили Оливье Бьоркстранд (50-я минута) и Кэм Аткинсон (59).

Российский вратарь «Коламбуса» Бобровский отразил все 33 броска по своим воротам. После матча он был признан первой звездой встречи, Бьоркстранд стал второй звездой, вратарь «Нью-Джерси» Кейт Кинкейд (23 отраженных броска из 24-х) стал третьей звездой.

Бобровский в шестой раз в текущем регулярном чемпионате сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Всего же в карьере этот матч стал 18-м, в котором россиянин оформил шатаут. Кроме того, 28-летний голкипер впервые в карьере и впервые в истории «Коламбуса» провел три матча подряд «на ноль». В предыдущих двух играх он отразил 38 бросков от хоккеистов «Миннесоты» (1:0), а также отбил 20 бросков в гостевом матче с «Нью-Джерси» (3:0).

«Коламбус» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 65 матчах. «Нью- Джерси» идет на 15-й строчке в таблице Востока, имея в активе 62 очка после 66 игр.

В следующем матче в ночь на субботу «Коламбус» дома встретится с «Баффало», днем ранее «Нью-Джерси» в гостях сыграет против «Колорадо».