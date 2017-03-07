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7 марта 2017, 23:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджеры клубов НХЛ решили не менять правил на следующий сезон

Во Флориде проходит собрание генеральных менеджеров НХЛ, накануне они обсуждали возможные изменения в правилах, в том числе касающиеся определения положения вне игры и блокировки вратаря при запросе тренером видеопросмотра.

Было принято решение рекомендовать оставить правила неизменными на следующий сезон, однако, как отмечает Sportsnet, обсуждения продолжатся в дальнейшем.
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