Генменеджеры клубов НХЛ решили не менять правил на следующий сезон
Во Флориде проходит собрание генеральных менеджеров НХЛ, накануне они обсуждали возможные изменения в правилах, в том числе касающиеся определения положения вне игры и блокировки вратаря при запросе тренером видеопросмотра.
Было принято решение рекомендовать оставить правила неизменными на следующий сезон, однако, как отмечает Sportsnet, обсуждения продолжатся в дальнейшем.
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