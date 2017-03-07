Агент: Хоккеист Калинин в восторге от «Торонто», но ему нужно адаптироваться
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Сергей Калинин, который в феврале пополнил состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто», находится в восторге от города и команды, но ему нужно время на адаптацию к новой обстановке. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Валерий Холин.
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«Нью-Джерси» обменял Калинина в «Торонто» на шведского защитника Виктора Лева. Сделка состоялась 18 февраля. До обмена «Нью-Джерси» выставил россиянина на драфт отказов, с которого его в течение суток мог забрать другой клуб лиги, но этого не произошло.
«Думаю, что в ближайшее время он сыграет за “Торонто”. У него сейчас проходит период адаптации к новой системе, он всеми фибрами души бьется за возврат, но нужно время, чтобы он вошел в эту систему. Он в восторге от клуба, города, ему нужно было сменить обстановку, перезагрузиться. Мне кажется, этот процесс у него идет очень позитивно», — заявил Холин.
В составе «Торонто» выступают трое россиян — Никита Зайцев, Никита Сошников и Алексей Марченко. «Сергею нужно еще время, чтобы полностью пропитаться всей ситуацией. Там живая здоровая конкуренция, много русскоговорящих, он доволен, что может обмолвиться. Самое главное, что все это произошло в свое время», — поделился мнением собеседник ТАСС.
Калинин провел в нынешнем сезоне за «Нью-Джерси» 43 матча, в которых забросил два шайбы и отдал две передачи. В составе сборной России нападающий стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2016 года.
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