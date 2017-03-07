Джо Торнтон рад, что его 1000-я передача в НХЛ совпала с победой «Сан-Хосе»
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон заявил, что рад тому факту, что его 1000-я передача в регулярных чемпионатах НХЛ совпала с победой команды.
В понедельник «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2. Торнтон сделал 1000-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах НХЛ, став 13-м игроком в истории достигшим данного показателя.
«Здорово добиться этого. Я уже давно ждал, но теперь покончил с этим, и это здорово. Всегда приятно добиваться таких вещей, особенно когда вы получаете два очка (за победу) и можете немного повеселиться в самолете, летя обратно домой», — цитирует 37-летнего Торнтона сайт НХЛ.
Всего на счету Торнтона в регулярных чемпионата НХЛ 382 шайбы и 1000 передач в 1432 матчах.
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