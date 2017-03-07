Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28996064/
7 марта 2017, 11:02 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Джо Торнтон рад, что его 1000-я передача в НХЛ совпала с победой «Сан-Хосе»

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон заявил, что рад тому факту, что его 1000-я передача в регулярных чемпионатах НХЛ совпала с победой команды.

В понедельник «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2. Торнтон сделал 1000-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах НХЛ, став 13-м игроком в истории достигшим данного показателя.

«Здорово добиться этого. Я уже давно ждал, но теперь покончил с этим, и это здорово. Всегда приятно добиваться таких вещей, особенно когда вы получаете два очка (за победу) и можете немного повеселиться в самолете, летя обратно домой», — цитирует 37-летнего Торнтона сайт НХЛ.

Всего на счету Торнтона в регулярных чемпионата НХЛ 382 шайбы и 1000 передач в 1432 матчах.

Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Юбилейная голевая передача Торнтона в НХЛ помогла «Сан- Хосе» обыграть «Виннипег»

Юбилейная голевая передача Торнтона в НХЛ помогла «Сан- Хосе» обыграть «Виннипег»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Клуб «Сан-Хосе» победил «Виннипег» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон отдал 1000-ю результативную передачу в играх регулярных чемпионатов.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский