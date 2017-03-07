Василевский стал первой звездой матча, но пропустил в овертайме от «Рейнджерс»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:1 ОТ.

Несмотря на относительную близость по местам в турнирной таблице Восточной конференции, «Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» решают разные задачи. Если команда Никиты Кучерова, Владислава Наместникова и Андрея Василевского отчаянно гонится за вторым местом в плей-офф по wild-card, то «синерубашечники» стараются уйти с первой wild-card позиции, отставая на несколько очков от «Коламбуса» и «Питтсбурга».

В последнее время проваливавшая до того сезон команда Джона Купера смогла собраться и выдала ряд важных для себя побед, подобравшись к зоне плей-офф, но даже домашний статус встречи с «рейнджерами» не делал «Лайтнинг» фаворитом, учитывая баланс соперника в играх на выезде — 22−8−0.

Матч выдался очень напряженным, обильным на моменты, но совсем нерезультативным. За 60 минут основного времени ни те, ни другие так и не смогли пробить голкиперов — Василевского и Антти Раанту.

Российский голкипер играл просто здорово, сумев отвести несколько опаснейших угроз со стороны форвардов нью-йоркцев и спас свою команду. Например, ближе к концу первого периода Андрей совершил великолепное спасение после броска Павла Бучневича с убойной точки.

А меньше чем за четыре минуты до конца основного времени к его воротам убежал Рик Нэш, но российский вратарь отразил и первый выстрел и добивание.

Надо отметить, что Раанта тоже смотрелся здорово, как и оборона гостей, сумевшая нейтрализовать все шесть попыток «молнии» разыграть лишнего. А ведь «Тампа» является третьей командой лиги по реализации большинства.

Решилось все на исходе предпоследней минуте овертайма, когда хозяева не смогли использовать свой момент, а затем упустили на рандеву с Василевским Мику Зибанежаду, которому отпасовал Райан Макдона. Свой момент шведский форвард исполнил так, словно это был ремейк финала молодежного чемпионата мира между Россией и Швецией, когда он также забил в овертайме.

«Овертайм — это история не о создании моментов, а об использовании чужих ошибок. Мы допустили ошибку, а они использовали ее», — сказал после матча наставник «Лайтнинг» Джон Купер.

Тем не менее именно Василевский, отразивший 33 броска, а даже не сделавший 37 сейвов Раанта, был признан первой звездой встречи.

Бучневич провел на льду чуть больше 13-ти минут и нанес два броска, столько же раз атаковал ворота «Рейнджерс» Наместников, а на счету Кучерова 4 выстрела и показатель полезности -1.

Интересно, что три из последних четырех встреч «Тампы» завершались за пределами основных 60-ти минут игры.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 7.03.2017, 3:00 2:4 Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 2:4.

Матч «Вашингтона» с «Далласом» можно было бы назвать историю про то, как побеждает команда, которой больше нужно в турнирном плане, если бы не статистика бросков. «Кэпиталз» в два раза перебросали «Старз» — 44−22, — но все равно уступили.

«Звезды» вообще являются самым неудобным соперником для команды Александра Овечкина в «Верайзон Центре», где выиграли в шестом сезоне подряд и на этот раз прервали 15-матчевую домашнюю победную серию столичной команды!

Сам капитан был в этой встрече просто неистов, но рекордные по сезону девять бросков в створ в исполнении Александра пропали втуне.

«Даллас» победил во многом за счет блицкрига: в начале первого периода счет открыл Девин Шор, а в начале второго Радек Факса и Джейсон Спецца забросили еще по шайбе и довели дело до замены Брэйдена Холтби.

Вышедший вместо него Филипп Грубауэр ничего не пропустил, но Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши лишь сократили отставание хозяев до минимума, а Патрик Шарп затем поставил в игре точку, поразив в концовке уже пустые ворота «Вашингтона».

Овечкин кроме 9 бросков совершил еще и 4 силовых приема, а вот Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов к своим 3 броскам по воротам (у каждого) добавили показатели полезности -2 и -1 соответственно.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 7.03.2017, 4:00 2:3 Виннипег Джетс Сан-Хосе Шаркс

«Виннипег Джетс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

Победа «Сан-Хосе» над «Виннипегом» примечательна тем, что когда Джо Павелски оформлял дубль, забрасывая в пустые ворота, как потом выяснится, победную шайбу, в голевой комбинации поучаствовал Джо Торнтон, для которого передача стала 1000-й в НХЛ. Он стал всего 13-м игроком лиги, которому удалось достичь этого показателя.

Стоит отметить и великолепные результативные серии других форвардов. Павелски набрал в последних девяти встречах 10 (5+5) очков, а на счету Марка Шайффле из «Джетс» аж 14 (3+11) баллов за тот же отрезок. Очередной гол стал для лидера «реактивщиков» 28-м в сезоне, и это на один меньше его личного рекорда.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 23, 7.03.2017, 3:30 4:2 Оттава Сенаторз Бостон Брюинз

«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 4:2.

Ни великолепная серия «Бостона» после замены Клода Жульена на тренерском мостике на Брюса Кэссиди (8 побед в 10-ти матчах), ни 10 бросков в створ ворот от Патриса Бержерона не помогло «Брюинз» справится с набравшей ход «Оттавой».

Причем героем у «Сенаторз» вновь мог чувствовать себя генеральный менеджер Пьерр Дорион. Команда впервые с января одержала три победы подряд, и во всех трех матчах успех ей обеспечивали полученные во время дедлайна хоккеисты.

Похоже, что отданные «полцарства» в виде суперперспективного проспекта Джонатана Далена в «Ванкувер» за ветерана Алекса Берроуза — не такая уж переплата.

К дублю против «Колорадо» в позапрошлом матче (2:1) цепкий нападающий добавил в отчетной встрече передачу на открывшего счет Дерека Брассара, а затем еще и собственную шайбу в пустые ворота, окончательно снявшую все вопросы о победителе встречи.