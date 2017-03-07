Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Раанта стал первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вратарь команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Анти Раанта признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Раанта оформил шатаут в матче с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ), отразив 38 бросков.
Второй звездой дня стал вратарь «Далласа» Кари Лехтонен, отразивший 42 из 44 бросков в победном матче с «Вашингтоном» (4:2).
Третьим лауреатом стал нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон, который в матче с «Виннипегом» (3:2) отдал 1000-ю результативную передачу в играх регулярных чемпионатов. Он стал вторым из действующих игроков после Яромира Ягра, достигшим отметки в 1000 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего же на счету 37-летнего канадского форварда 1382 очка (382 шайбы + 1000 передач) в 1432 матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter