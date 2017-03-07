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7 марта 2017, 10:12 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Раанта стал первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вратарь команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Анти Раанта признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Второй звездой дня стал вратарь Далласа Кари Лехтонен отразивший 42 из 44 бросков в победном матче с Вашингтоном Увеличить
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Раанта оформил шатаут в матче с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ), отразив 38 бросков.

Второй звездой дня стал вратарь «Далласа» Кари Лехтонен, отразивший 42 из 44 бросков в победном матче с «Вашингтоном» (4:2).

Третьим лауреатом стал нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон, который в матче с «Виннипегом» (3:2) отдал 1000-ю результативную передачу в играх регулярных чемпионатов. Он стал вторым из действующих игроков после Яромира Ягра, достигшим отметки в 1000 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего же на счету 37-летнего канадского форварда 1382 очка (382 шайбы + 1000 передач) в 1432 матчах.

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Василевский стал первой звездой матча, но пропустил в овертайме от «Рейнджерс»

Василевский стал первой звездой матча, но пропустил в овертайме от «Рейнджерс»

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