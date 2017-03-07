Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Раанта стал первой звездой дня в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Раанта оформил шатаут в матче с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ), отразив 38 бросков.

Второй звездой дня стал вратарь «Далласа» Кари Лехтонен, отразивший 42 из 44 бросков в победном матче с «Вашингтоном» (4:2).

Третьим лауреатом стал нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон, который в матче с «Виннипегом» (3:2) отдал 1000-ю результативную передачу в играх регулярных чемпионатов. Он стал вторым из действующих игроков после Яромира Ягра, достигшим отметки в 1000 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего же на счету 37-летнего канадского форварда 1382 очка (382 шайбы + 1000 передач) в 1432 матчах.