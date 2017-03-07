Евгений Малкин: Пропускать Олимпиаду никак нельзя
Форвард «Питтсбурга» в интервью ТАСС назвал возможности сборной России безграничными, а также признал необходимым проведение круглого стола по вопросу участия игроков из НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Руководство НХЛ считает нецелесообразным прерывать регулярный чемпионат на время Олимпиады 2018 года,
— В 2016 году вы с «Питтсбургом» выиграли Кубок Стэнли, а со сборной России дошли до полуфинала Кубка мира. Можно ли сказать, что 2016-й получился для вас полностью успешным?
— Да, прошлый год был довольно ярким. 29 октября в матче против «Филадельфии» я оформил дубль и достиг отметки 300 голов. Это очень много для меня значит. То, что мы завоевали Кубок Стэнли, вселило в меня уверенность. Я чувствовал, что способен показывать высокие результаты. Нельзя не отметить самое важное событие в моей жизни — это рождение моего сына Никиты.
— В чем «Питтсбург» стал сильнее в нынешнем сезоне по сравнению с прошлым, чемпионским?
— У нас появилась более сильная мотивация. С завоеванием Кубка Стэнли мы заняли лидерские позиции. У нас есть такие сильные игроки, как Сидни Кросби и Мэтт Мюррей, отличный тренер Майк Салливан. Мы постоянно совершенствуемся, работаем над собой, с каждым годом становимся опытнее, мудрее и сильнее. Посмотрите на последних два матча против «Тампы» и «Баффало» — у нас отличная команда и огромная воля к победе.
— В мае у вас родился сын. Изменило ли это вас? Можно ли сказать, что выездные серии стали даваться сложнее?
— Хоккей в нашей семье — семейный вид спорта: играл мой отец Владимир Малкин, сейчас я, надеюсь, будет играть и мой сын. 31 мая ему будет годик. А я впервые вышел на лед уже в три года. Сын придает мне больше уверенности и смысла, я научу Никитку побеждать по жизни. Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным с ним и Анной (Анна Кастерова — жена Малкина. — Прим. ТАСС).
— Сезон-2016/17 может стать для вас самым результативным с 2012 года, когда вы взяли «Арт Росс Трофи». Есть ли ощущение, что текущий сезон действительно лучший для вас за последние пять лет?
— Я чувствую себя намного лучше, более уверенным. Быть здоровым крайне важно. Надеюсь, в этом сезоне все будет хорошо, и я смогу играть весь год. Знаю, что являюсь хорошим хоккеистом и могу помогать команде выигрывать в каждом матче. Взять недавний матч с «Тампой» («Питтсбург» победил со счетом 5:2. — Прим. ТАСС) — те две шайбы во втором периоде действительно переломили ход всей игры.
— Реально ли догнать Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров?
— Он настоящая большая звезда. Я очень постараюсь не только догнать, но и обогнать Коннора (в 65 играх на счету 20-летнего канадца из «Эдмонтона» 74 очка (22 шайбы и 52 передачи), у Малкина — 67 баллов (29+38). — Прим. ТАСС).
— Чувствуете ли, что на пик формы выйдете к
— Да.
Когда чувствуешь переживания болельщиков, видишь эмоции на их лицах, то просто нельзя не быть на пике формы, особенно к
— В этом сезоне Кросби достиг отметки 1000 очков. Вам до тысячи осталось не так много. Для вас эта отметка является целью и ориентиром?
— Это огромное достижение, все знают уровень Кросби, какую игру он показывает. Мы все поддерживаем его. Мне повезло, что мы играем в одной команде. Смотрю, как он тренируется, стараемся помогать друг другу. Кросби — профессионал с большой буквы. Когда он забивает, я тоже пытаюсь не отставать и, как и он, становиться лучше с каждым днем. Он никогда не останавливается, усердно работает каждый день, работает над собой, то же самое делаю и я.
— Можете ли себе представить, что будете играть в хоккей на высоком уровне так же долго, как Яромир Ягр, которому в феврале исполнилось 45 лет?
— Очень хотелось бы! (Сейчас Малкину 30 лет. — Прим. ТАСС.) Мне нужно продолжать усердно работать. В лиге появляется много новых молодых ребят, которые играют все быстрее. Сейчас скорости стали выше, не то что десять лет назад. Нужно продолжать улучшать игру в обороне, нейтральной зоне, в атаке, что я и делаю каждый день со своей командой.
— 1000 очков, но в чемпионатах России, набрал Сергей Мозякин. Вы хорошо его знаете, играли с ним в одном звене в «Металлурге» во время локаута. Смог бы Мозякин проявить себя в НХЛ?
— Мозякин хороший нападающий, хороший человек! Мы одно время играли в одной команде, нормально взаимодействовали. К сожалению, в НХЛ он не рвется, а мог бы добиться большого успеха, играя тут.
— Есть ли у молодого нападающего «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова задатки для того, чтобы стать звездой НХЛ?
— Капризов — лучший снайпер и бомбардир молодежного чемпионата мира (12 очков (9+3) в семи матчах. — Прим. ТАСС). Молодой, амбициозный… Для того чтобы заиграть на высочайшем уровне, требуются длительные тренировки, упорство и желание, а этого у молодых игроков хоть отбавляй.
— Полуфинал Кубка мира — потолок для нынешней сборной России?
— Нет. Потолка у сборной России точно нет. Необходимо собраться и доказать это в следующих играх. Тогда все встанет на свои места.
Тут я обращаюсь к болельщикам: пожалуйста, продолжайте верить в нас, поддерживать сборную, а мы будем радовать вас новыми победами. Мы верим, что выиграем чемпионат мира, постараемся победить на Олимпиаде. Люди понимают и любят спорт в нашей стране, и они ждут, они хотят побед.
— Многие игроки НХЛ открыто высказывались за участие в Олимпиаде,
— Нужно взаимодействовать. Нужно, чтобы все команды приняли решение, что в регулярном чемпионате должно быть окно. Согласие должны дать все игроки, необходимо провести круглый стол с владельцами клубов.
— Какие будут последствия, если договориться об участии игроков НХЛ в Олимпиаде не удастся?
— Не хотелось бы думать о печальном. Нужно всегда верить в хорошее и в то, что мы сможем показать результат на радость всем вам. Мы всегда играли и будем играть только до победного, где бы и с кем бы не выступали.
— Какова будет ваша реакция, если НХЛ запретит игрокам лиги участвовать в Играх?
— Не хочу об этом думать. Вообще нужно жить настоящим моментом и по максимуму отдаваться ежедневным задачам. Гадать об исходе договоренностей — бессмысленное занятие. Уверен, что профсоюз игроков и лига придут к согласию по Олимпиаде. Такой турнир бывает раз в четыре года, он слишком важен для многих спортсменов и его просто нельзя пропускать.
Беседовал Илья Андреев.
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