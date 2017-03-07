Евгений Малкин: пропускать Олимпиаду никак нельзя

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Руководство НХЛ считает нецелесообразным прерывать регулярный чемпионат на время Олимпиады 2018 года, из-за чего существует риск, что игроки лиги в Пхенчхан не поедут. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в интервью ТАСС выступил за проведение круглого стола, на котором НХЛ и игроки обсудили бы, что делать с Олимпиадой. Также Малкин рассказал, как складывается для него нынешний сезон, поделился мнением о рекордах Сергея Мозякина, а возможности сборной России назвал безграничными.

— В 2016 году вы с «Питтсбургом» выиграли Кубок Стэнли, а со сборной России дошли до полуфинала Кубка мира. Можно ли сказать, что 2016-й получился для вас полностью успешным?

— Да, прошлый год был довольно ярким. 29 октября в матче против «Филадельфии» я оформил дубль и достиг отметки 300 голов. Это очень много для меня значит. То, что мы завоевали Кубок Стэнли, вселило в меня уверенность. Я чувствовал, что способен показывать высокие результаты. Нельзя не отметить самое важное событие в моей жизни — это рождение моего сына Никиты.

— В чем «Питтсбург» стал сильнее в нынешнем сезоне по сравнению с прошлым, чемпионским?

— У нас появилась более сильная мотивация. С завоеванием Кубка Стэнли мы заняли лидерские позиции. У нас есть такие сильные игроки, как Сидни Кросби и Мэтт Мюррей, отличный тренер Майк Салливан. Мы постоянно совершенствуемся, работаем над собой, с каждым годом становимся опытнее, мудрее и сильнее. Посмотрите на последних два матча против «Тампы» и «Баффало» — у нас отличная команда и огромная воля к победе.

— В мае у вас родился сын. Изменило ли это вас? Можно ли сказать, что выездные серии стали даваться сложнее?

— Хоккей в нашей семье — семейный вид спорта: играл мой отец Владимир Малкин, сейчас я, надеюсь, будет играть и мой сын. 31 мая ему будет годик. А я впервые вышел на лед уже в три года. Сын придает мне больше уверенности и смысла, я научу Никитку побеждать по жизни. Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным с ним и Анной (Анна Кастерова — жена Малкина. — Прим. ТАСС).

— Сезон-2016/17 может стать для вас самым результативным с 2012 года, когда вы взяли «Арт Росс Трофи». Есть ли ощущение, что текущий сезон действительно лучший для вас за последние пять лет?

— Я чувствую себя намного лучше, более уверенным. Быть здоровым крайне важно. Надеюсь, в этом сезоне все будет хорошо, и я смогу играть весь год. Знаю, что являюсь хорошим хоккеистом и могу помогать команде выигрывать в каждом матче. Взять недавний матч с «Тампой» («Питтсбург» победил со счетом 5:2. — Прим. ТАСС) — те две шайбы во втором периоде действительно переломили ход всей игры.

— Реально ли догнать Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров?

— Он настоящая большая звезда. Я очень постараюсь не только догнать, но и обогнать Коннора (в 65 играх на счету 20-летнего канадца из «Эдмонтона» 74 очка (22 шайбы и 52 передачи), у Малкина — 67 баллов (29+38). — Прим. ТАСС).

— Чувствуете ли, что на пик формы выйдете к плей-офф?

— Да.

Цитата Я стараюсь выполнять свою работу, задачу на льду. Горжусь тем, чего добился. Мотивации достаточно, чтобы все получалось на отлично. Плюс ко всему огромную энергетику придает стадион.

Когда чувствуешь переживания болельщиков, видишь эмоции на их лицах, то просто нельзя не быть на пике формы, особенно к плей-офф.

— В этом сезоне Кросби достиг отметки 1000 очков. Вам до тысячи осталось не так много. Для вас эта отметка является целью и ориентиром?

— Это огромное достижение, все знают уровень Кросби, какую игру он показывает. Мы все поддерживаем его. Мне повезло, что мы играем в одной команде. Смотрю, как он тренируется, стараемся помогать друг другу. Кросби — профессионал с большой буквы. Когда он забивает, я тоже пытаюсь не отставать и, как и он, становиться лучше с каждым днем. Он никогда не останавливается, усердно работает каждый день, работает над собой, то же самое делаю и я.

— Можете ли себе представить, что будете играть в хоккей на высоком уровне так же долго, как Яромир Ягр, которому в феврале исполнилось 45 лет?

— Очень хотелось бы! (Сейчас Малкину 30 лет. — Прим. ТАСС.) Мне нужно продолжать усердно работать. В лиге появляется много новых молодых ребят, которые играют все быстрее. Сейчас скорости стали выше, не то что десять лет назад. Нужно продолжать улучшать игру в обороне, нейтральной зоне, в атаке, что я и делаю каждый день со своей командой.

— 1000 очков, но в чемпионатах России, набрал Сергей Мозякин. Вы хорошо его знаете, играли с ним в одном звене в «Металлурге» во время локаута. Смог бы Мозякин проявить себя в НХЛ?

— Мозякин хороший нападающий, хороший человек! Мы одно время играли в одной команде, нормально взаимодействовали. К сожалению, в НХЛ он не рвется, а мог бы добиться большого успеха, играя тут.

— Есть ли у молодого нападающего «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова задатки для того, чтобы стать звездой НХЛ?

— Капризов — лучший снайпер и бомбардир молодежного чемпионата мира (12 очков (9+3) в семи матчах. — Прим. ТАСС). Молодой, амбициозный… Для того чтобы заиграть на высочайшем уровне, требуются длительные тренировки, упорство и желание, а этого у молодых игроков хоть отбавляй.

— Полуфинал Кубка мира — потолок для нынешней сборной России?

— Нет. Потолка у сборной России точно нет. Необходимо собраться и доказать это в следующих играх. Тогда все встанет на свои места.

Тут я обращаюсь к болельщикам: пожалуйста, продолжайте верить в нас, поддерживать сборную, а мы будем радовать вас новыми победами. Мы верим, что выиграем чемпионат мира, постараемся победить на Олимпиаде. Люди понимают и любят спорт в нашей стране, и они ждут, они хотят побед.

— Многие игроки НХЛ открыто высказывались за участие в Олимпиаде, кто-то даже не исключал, что договорится с руководством своего клуба о поездке в Пхенчхан. Этот фон может повлиять на итоговое решение?

— Нужно взаимодействовать. Нужно, чтобы все команды приняли решение, что в регулярном чемпионате должно быть окно. Согласие должны дать все игроки, необходимо провести круглый стол с владельцами клубов.

— Какие будут последствия, если договориться об участии игроков НХЛ в Олимпиаде не удастся?

— Не хотелось бы думать о печальном. Нужно всегда верить в хорошее и в то, что мы сможем показать результат на радость всем вам. Мы всегда играли и будем играть только до победного, где бы и с кем бы не выступали.

— Какова будет ваша реакция, если НХЛ запретит игрокам лиги участвовать в Играх?

— Не хочу об этом думать. Вообще нужно жить настоящим моментом и по максимуму отдаваться ежедневным задачам. Гадать об исходе договоренностей — бессмысленное занятие. Уверен, что профсоюз игроков и лига придут к согласию по Олимпиаде. Такой турнир бывает раз в четыре года, он слишком важен для многих спортсменов и его просто нельзя пропускать.

Беседовал Илья Андреев.