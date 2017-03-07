Юбилейная голевая передача Торнтона в НХЛ помогла «Сан- Хосе» обыграть «Виннипег»
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Клуб «Сан-Хосе» победил «Виннипег» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон отдал 1000-ю результативную передачу в играх регулярных чемпионатов.
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В составе «Сан-Хосе» голы забили Джо Павелски (10-я и 60-я минуты) и Миккель Бедкер (48). У «Виннипега» отличились Джош Моррисси (12) и Марк Шайфеле (60).
Торнтон отметился голевой передачей в моменте с третьим голом «Сан-Хосе». Он стал вторым из действующих игроков после Яромира Ягра, достигшим отметки в 1000 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего же на счету 37-летнего канадского форварда 1382 очка (382 шайбы + 1000 передач) в 1432 матчах. Всего в истории лиги Торнтон стал 13-м игроком, отдавшим не менее 1000 результативных передач в карьере.
«Сан-Хосе» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 65 матчах. «Виннипег» идет на 10-й строчке на Западе, имея в активе 66 очков после 67 игр. В следующем матче в ночь на четверг «Виннипег» дома сыграет с «Питтсбургом», на следующий день «Сан-Хосе» дома встретится с «Вашингтоном».
В параллельном матче «Бостон» на выезде проиграл «Оттаве» со счетом 2:4.
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