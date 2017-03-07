«Тампа» в овертайме уступила «Рейнджерс» в НХЛ, Василевский отразил 33 броска
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Клуб «Тампа-Бэй» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков и был признан первой звездой встречи.
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В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Мика Зибанежад на 4-й минуте овертайма. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков и был признан первой звездой встречи. Вратарь «Рейнджерс» Антти Раанта, отразивший все 38 бросков был признан второй звездой, Зибанежад — третьей.
«Тампа-Бэй» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 очков после 65 матчей. «Рейнджерс» идут на четвертой строчке на Востоке, набрав 86 очков в 66 матчах. В следующем матче в ночь на среду «Рейнджерс» на выезде сыграют против «Флориды», «Тампа-Бэй» в ночь на пятницу дома встретится с «Миннесотой».
В параллельном матче лидер чемпионата «Вашингтон» проиграл «Далласу» (2:4 дома). Российские легионеры «Вашингтона» Алескандр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не смогли отметиться результативными действиями.
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