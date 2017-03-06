«Вегас» подписал контракт со своим первым хоккеистом

21-летний центральный форвард стал первым хоккеистом в истории команды, которая дебютирует в НХЛ в следующем сезоне. За вступление в лигу команда из Лас-Вегаса заплатила 500 миллионов долларов.

С Дюком будет подписан 3-летний контракт новичка, а текущий сезон он закончит в команде «Брендон». В нынешнем чемпионате он записал на свой счет 67 (35+32) очков в лиге WHL. В 2014 году Дюк был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в шестом раунде под общим 169-м номером.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Golden Knights have made the first player transaction in team history & signed forward Reid Duke.<br> <br>More: <a href="https://t.co/CnhTkZe38y">https://t.co/CnhTkZe38y</a> <a href="https://t.co/gr3ygg24Z1">pic.twitter.com/gr3ygg24Z1</a></p>— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) <a href="https://twitter.com/GoldenKnights/status/838829499936468992">6 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>