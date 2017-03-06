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6 марта 2017, 22:44 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Вегас» подписал контракт со своим первым хоккеистом

«Вегас» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Ридом Дюком.

21-летний центральный форвард стал первым хоккеистом в истории команды, которая дебютирует в НХЛ в следующем сезоне. За вступление в лигу команда из Лас-Вегаса заплатила 500 миллионов долларов.

С Дюком будет подписан 3-летний контракт новичка, а текущий сезон он закончит в команде «Брендон». В нынешнем чемпионате он записал на свой счет 67 (35+32) очков в лиге WHL. В 2014 году Дюк был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в шестом раунде под общим 169-м номером.
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