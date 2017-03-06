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6 марта 2017, 21:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь «Виннипега» Павелец перенёс операцию и пропустит не менее трёх недель

Вратарь «Виннипег Джетс» Ондржей Павелец перенёс операцию на колене, сообщает TSN.

Главный тренер команды Пол Морис отметил, что восстановительный период после подобной операции обычно составляет две-три недели, но в случае с вратарём срок может быть больше.

«Виннипег» внёс Павелеца в список травмированных в начале февраля. 29-летний голкипер в текущем сезоне провёл восемь матчей, одержав четыре победы с процентом отражённых бросков 88,8 и коэффициентом надёжности 3,55.

Виннипег Джетс
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