Вратарь «Виннипега» Павелец перенёс операцию и пропустит не менее трёх недель

Главный тренер команды Пол Морис отметил, что восстановительный период после подобной операции обычно составляет две-три недели, но в случае с вратарём срок может быть больше.



«Виннипег» внёс Павелеца в список травмированных в начале февраля. 29-летний голкипер в текущем сезоне провёл восемь матчей, одержав четыре победы с процентом отражённых бросков 88,8 и коэффициентом надёжности 3,55.