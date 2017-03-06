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6 марта 2017, 20:33 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, Бобровский — второй

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В четырех матчах Кучеров набрал 9 очков (5 шайб 4 результативные передачи) Увеличить
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В четырех матчах россиянин набрал 9 очков (5 шайб + 4 результативные передачи).

Второй звездой недели стал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, который в трех играх на прошедшей неделе одержал две победы, оба раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Третьим лауреатом признан канадский голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, одержавший три победы в трех матчах.

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