Нападающий "Тампы" Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, Бобровский - второй

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В четырех матчах россиянин набрал 9 очков (5 шайб + 4 результативные передачи).

Второй звездой недели стал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, который в трех играх на прошедшей неделе одержал две победы, оба раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Третьим лауреатом признан канадский голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, одержавший три победы в трех матчах.