Нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ, Бобровский — второй
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба НХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четырех матчах россиянин набрал 9 очков (5 шайб + 4 результативные передачи).
Второй звездой недели стал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, который в трех играх на прошедшей неделе одержал две победы, оба раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Третьим лауреатом признан канадский голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, одержавший три победы в трех матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter