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6 марта 2017, 19:37 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Василевский начнет матч против «Рейнджерс» с первых минут

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский будет защищать ворота команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает TB Times.

Голкипер <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Андрей Василевский будет защищать ворота команды в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> против Рейнджерс сообщает TB Times. Увеличить
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Встреча состоится 7 марта в 3.30 по московскому времени. 22-летний вратарь в трех предыдущих встречах одержал три победы.

В текущем сезоне россиянин провел 35 матчей в «регулярке», одержал 14 побед, имея процент отраженных бросков 91,3. На данный момент «Тампа» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс» идет на пятой строчке.

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