Василевский начнет матч против «Рейнджерс» с первых минут
Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский будет защищать ворота команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает TB Times.
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Встреча состоится 7 марта в 3.30 по московскому времени. 22-летний вратарь в трех предыдущих встречах одержал три победы.
В текущем сезоне россиянин провел 35 матчей в «регулярке», одержал 14 побед, имея процент отраженных бросков 91,3. На данный момент «Тампа» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс» идет на пятой строчке.
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