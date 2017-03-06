Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28989477/
6 марта 2017, 18:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Миннесота» подписала однодневный контракт с 16-летним больным раком болельщиком

«Миннесота Уайлд» заключила однодневный контракт с 16-летним болельщиком, который борется с раком. Картер Кейси играл в хоккей на позиции защитника, но полтора года назад у него обнаружили редкую форму рака.

Благотворительный фонд «Загадай желание» помог Картеру осуществить свою мечту и встретиться с игроками «Миннесоты». Он заключил контракт с клубом, получил именной свитер, помогал обматывать клюшки и посмотрел раскатку со скамейки для штрафников, а также встретился с игроками команды после игры с «Сан-Хосе Шаркс», которая закончилась победой со счётом 3:1.

«Мы беспокоимся о мелочах, которые случаются во время матча, а этот молодой человек борется за свою жизнь. Это помогает по-другому взглянуть на вещи», — цитирует главного тренера Брюса Будро Star Tribune.

Миннесота Уайлд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал лучшим игроком матча НХЛ против «Миннесоты»

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал лучшим игроком матча НХЛ против «Миннесоты»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. «Коламбус» обыграл «Миннесоту» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил все 38 бросков и был признан лучшим игроком встречи.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»