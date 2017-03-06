«Миннесота» подписала однодневный контракт с 16-летним больным раком болельщиком

Благотворительный фонд «Загадай желание» помог Картеру осуществить свою мечту и встретиться с игроками «Миннесоты». Он заключил контракт с клубом, получил именной свитер, помогал обматывать клюшки и посмотрел раскатку со скамейки для штрафников, а также встретился с игроками команды после игры с «Сан-Хосе Шаркс», которая закончилась победой со счётом 3:1.



«Мы беспокоимся о мелочах, которые случаются во время матча, а этот молодой человек борется за свою жизнь. Это помогает по-другому взглянуть на вещи», — цитирует главного тренера Брюса Будро Star Tribune.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? Carter Casey got the exclusive <a href="https://twitter.com/hashtag/mnwild?src=hash">#mnwild</a> locker room tour thanks to <a href="https://twitter.com/EHaula">@ehaula</a> & <a href="https://twitter.com/MakeAWishMN">@MakeAWishMN</a>. <a href="https://t.co/XnZQkqeoNT">pic.twitter.com/XnZQkqeoNT</a></p>— Minnesota Wild (@mnwild) <a href="https://twitter.com/mnwild/status/838580426524483586">6 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>