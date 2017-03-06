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6 марта 2017, 17:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджеры клубов НХЛ обсудят изменение правила положения вне игры

Генеральные менеджеры клубов НХЛ соберутся для обсуждения положения дел в лиге, а также возможных изменений в правилах, которые могут ввести со следующего сезона. В частности, много внимания будет уделено положению вне игры.

Предлагается изменить формулировку, с тем чтобы положение вне игры не фиксировалось, не только когда один из коньков хоккеиста находится непосредственно на синей линии, но и когда он ещё не пересёк её по воздуху, если провести вертикальную линию.

Генеральные менеджеры также собираются обсудить пятидневные перерывы в расписании команд. Данный вопрос поднимается в связи с предложением составить календарь таким образом, чтобы команда, выходящая из этого «отпуска», свой первый матч проводила против соперника, у которого тоже только что закончились такие каникулы.

Любые изменения в правилах, которые будут рекомендованы генеральными менеджерами, должны быть одобрены комитетом по проведению соревнований НХЛ и советом директоров.
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