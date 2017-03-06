«Монреаль» продлил контракт с лучшим игроком АХЛ февраля

«Канадиенс» продлили контракт с 27-летним канадцем до конца сезона-2017/18. В 14 матчах текущего чемпионата НХЛ Терри набрал 4 (2+2) очка.



Хоккеист был признан лучшим игроком АХЛ в феврале. В 38 играх сезона за «Сент-Джонс» на счету Терри 50 (21+29) очков.