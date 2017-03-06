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6 марта 2017, 9:56 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Российский вратарь <span class=error>Коламбуса</span> Сергей <span class=error>Бобровский</span> признан первой звездой дня в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Россиянин в воскресенье помог «Коламбусу» обыграть в гостях «Нью-Джерси» со счетом 3:0, отразив 20 бросков и сделав пятый «шатаут» в сезоне. Также он побил клубный рекорд Стива Мэйсона, одержав 34-ю победу с командой в сезоне.

Второй звездой дня признан голкипер «Ванкувера» Ричард Бахман, отразивший 43 броска в победном матче с «Анахаймом» — 2:1. Третья звезда — вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери. На его счету 28 отраженных бросков в победном матче с «Баффало» — 4:3. Флери вошел в игру во втором периоде, когда его команда уступала со счетом 0:3.

6.03.2017 01:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Нью-Джерси Дэвилз 0:3 Коламбус Блю Джэкетс
(0:0, 0:2, 0:1)
Главные тренеры
Джон Хайнс Джон Торторелла
Вратари
Кори Шнайдер Сергей Бобровский
1-й период
Сэм Ганье 01:35
Кайл Куинси 03:26
2-й период
Бун Дженнер (К. Аткинсон, Б. Дубински) 22:45
Оливер Бьоркстранд (Сэм Ганье, Д. Савар) 25:35
39:47
3-й период
43:03 Кевин Руни
Сэм Ганье (О. Бьоркстранд, С. Хартнелл) 48:56
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), О. Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Сэм Ганье (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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