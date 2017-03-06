Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россиянин в воскресенье помог «Коламбусу» обыграть в гостях «Нью-Джерси» со счетом 3:0, отразив 20 бросков и сделав пятый «шатаут» в сезоне. Также он побил клубный рекорд Стива Мэйсона, одержав 34-ю победу с командой в сезоне.
Второй звездой дня признан голкипер «Ванкувера» Ричард Бахман, отразивший 43 броска в победном матче с «Анахаймом» — 2:1. Третья звезда — вратарь «Питтсбурга»
|6.03.2017 01:00
|Регулярный чемпионат
|Prudential Center
|Нью-Джерси Дэвилз
|0:3
|Коламбус Блю Джэкетс
|(0:0, 0:2, 0:1)
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Джон Торторелла
Вратари
|Кори Шнайдер
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Сэм Ганье
|01:35
|Кайл Куинси
|03:26
|2-й период
|Бун Дженнер (К. Аткинсон, Б. Дубински)
|22:45
|Оливер Бьоркстранд (Сэм Ганье, Д. Савар)
|25:35
|39:47
|3-й период
|43:03
|Кевин Руни
|Сэм Ганье (О. Бьоркстранд, С. Хартнелл)
|48:56
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), О. Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Сэм Ганье (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter