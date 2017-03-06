Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

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Россиянин в воскресенье помог «Коламбусу» обыграть в гостях «Нью-Джерси» со счетом 3:0, отразив 20 бросков и сделав пятый «шатаут» в сезоне. Также он побил клубный рекорд Стива Мэйсона, одержав 34-ю победу с командой в сезоне.