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6 марта 2017, 9:54 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по количеству побед за сезон среди вратарей

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Россиянин Сергей Бобровский установил рекорд клуба НХЛ «Коламбус» по количеству побед за сезон среди вратарей, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.

«Коламбус» в воскресенье обыграл в гостях «Нью-Джерси» со счетом 3:0. Бобровский отразил 20 бросков. Эта победа стала 34-й в сезоне для российского голкипера (в 51 матче). Он побил рекорд Стива Мэйсона, который в сезоне-2008/09 одержал с клубом 33 победы.

Чемпион мира 2014 года в составе сборной России Бобровский стал игроком «Коламбуса» в 2012 году.

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