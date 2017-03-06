Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по количеству побед за сезон среди вратарей
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Россиянин Сергей Бобровский установил рекорд клуба НХЛ «Коламбус» по количеству побед за сезон среди вратарей, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
«Коламбус» в воскресенье обыграл в гостях «Нью-Джерси» со счетом 3:0. Бобровский отразил 20 бросков. Эта победа стала 34-й в сезоне для российского голкипера (в 51 матче). Он побил рекорд Стива Мэйсона, который в сезоне-2008/09 одержал с клубом 33 победы.
Чемпион мира 2014 года в составе сборной России Бобровский стал игроком «Коламбуса» в 2012 году.
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