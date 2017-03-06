Малкин набрал два очка в победном матче «Питтсбурга» с «Баффало»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Питтсбурге, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 4:3 (0:3, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Джастин Шульц (на 28-й минуте), Евгений Малкин (34), Джейк Гюнцель (57) и Конор Шери (58). Малкин также сделал голевую передачу в эпизоде с первой шайбой «Пингвинз».

У «Баффало» забивали Райан О’Райлли (7), Брайан Джионта (15) и Джек Айкел (19).

Результаты других матчей:

«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2,

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 0:3,

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:1,

«Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2,

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 0:3,

«Аризона» — «Каролина» — 1:2.