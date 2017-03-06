Малкин набрал два очка в победном матче «Питтсбурга» с «Баффало»
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Питтсбурге, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 4:3 (0:3, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Джастин Шульц (на 28-й минуте), Евгений Малкин (34), Джейк Гюнцель (57) и Конор Шери (58). Малкин также сделал голевую передачу в эпизоде с первой шайбой «Пингвинз».
У «Баффало» забивали Райан О’Райлли (7), Брайан Джионта (15) и Джек Айкел (19).
Результаты других матчей:
«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2,
«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 0:3,
«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:1,
«Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2,
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 0:3,
«Аризона» — «Каролина» — 1:2.
|6.03.2017 01:00
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|4:3
|Баффало Сэйбрз
|(0:3, 2:0, 2:0)
|Майк Салливан
|Дэн Билсма
|Мэттью Мюррей 20:00 (М-А. Флери 20:00)
|Андерс Нильссон 58:50 (А. Нильссон 59:11-59:23, А. Нильссон 59:55)
|1-й период
|03:12
|Том Кюнхакль
|Райан О`Райлли (Б. Джионта, Э. Кейн)
|06:19
|13:33
|Карл Хагелин
|Брайан Джионта (М. Мулсон)
|14:53
|Джек Айкел (М. Фолиньо, С. Райнхарт)
|18:07
|18:35
|Карл Хагелин
|2-й период
|21:42
|24:41
|Скотт Уилсон
|27:45
|Джастин Шульц (Ф. Кессел, Е. Малкин)
|Джастин Фолк
|32:57
|33:42
|Евгений Малкин (Джаст. Шульц, П. Хернквист)
|38:34
|Патрик Хернквист
|Джек Айкел
|38:34
|3-й период
|Тайлер Эннис
|47:39
|Эвандер Кейн
|54:05
|56:14
|Джейк Гюнтцель (К. Шири, Н. Бонино)
|57:04
|Конор Шири (Б. Дюмулин, Джаст. Шульц)
|58:09
|Джастин Шульц
|Эвандер Кейн
|59:55
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз), Б. Джионта (Баффало Сэйбрз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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