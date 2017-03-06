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6 марта 2017, 9:51 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин набрал два очка в победном матче «Питтсбурга» с «Баффало»

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Питтсбурга обыграли Баффало в матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Питтсбурге, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 4:3 (0:3, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Джастин Шульц (на 28-й минуте), Евгений Малкин (34), Джейк Гюнцель (57) и Конор Шери (58). Малкин также сделал голевую передачу в эпизоде с первой шайбой «Пингвинз».

У «Баффало» забивали Райан О’Райлли (7), Брайан Джионта (15) и Джек Айкел (19).

Результаты других матчей:

«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2,

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 0:3,

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:1,

«Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2,

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 0:3,

«Аризона» — «Каролина» — 1:2.

6.03.2017 01:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 4:3 Баффало Сэйбрз
(0:3, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Дэн Билсма
Вратари
Мэттью Мюррей 20:00 (М-А. Флери 20:00) Андерс Нильссон 58:50 (А. Нильссон 59:11-59:23, А. Нильссон 59:55)
1-й период
03:12 Том Кюнхакль
Райан О`Райлли (Б. Джионта, Э. Кейн) 06:19
13:33 Карл Хагелин
Брайан Джионта (М. Мулсон) 14:53
Джек Айкел (М. Фолиньо, С. Райнхарт) 18:07
18:35 Карл Хагелин
2-й период
21:42
24:41 Скотт Уилсон
27:45 Джастин Шульц (Ф. Кессел, Е. Малкин)
Джастин Фолк 32:57
33:42 Евгений Малкин (Джаст. Шульц, П. Хернквист)
38:34 Патрик Хернквист
Джек Айкел 38:34
3-й период
Тайлер Эннис 47:39
Эвандер Кейн 54:05
56:14 Джейк Гюнтцель (К. Шири, Н. Бонино)
57:04 Конор Шири (Б. Дюмулин, Джаст. Шульц)
58:09 Джастин Шульц
Эвандер Кейн 59:55
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз), Б. Джионта (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
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