«Рейнджерс» вызвали из фарм-клуба форварда Глэсса и защитника Кэмпфера
«Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из
фарм-клуба нападающего Таннера Глэсса и защитника Стивена Кэмпфера, информирует официальный «твиттер» команды.
За «Хартфорд» 33-летний Глэсс сыграл 57 игр и 15 (6+9) очков. В НХЛ в этом сезон он не провел ни одной игры.
28-летний Кэмпфер в нынешнем сезоне провёл один матч за «Рейнджерс». В АХЛ на его счету 43 игры и 19 (4+15) набранных очков.
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