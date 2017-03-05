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5 марта 2017, 23:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» вызвали из фарм-клуба форварда Глэсса и защитника Кэмпфера

«Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из фарм-клуба нападающего Таннера Глэсса и защитника Стивена Кэмпфера, информирует официальный «твиттер» команды.

За «Хартфорд» 33-летний Глэсс сыграл 57 игр и 15 (6+9) очков. В НХЛ в этом сезон он не провел ни одной игры.

28-летний Кэмпфер в нынешнем сезоне провёл один матч за «Рейнджерс». В АХЛ на его счету 43 игры и 19 (4+15) набранных очков.

Нью-Йорк Рейнджерс
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