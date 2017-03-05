Наиль Якупов может принять участие в матче с «Эвеланш»
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Наиль Якупов может принять участие в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джереми Рутерфорд.
Во время утренней раскатки россиянин тренировался в третьем звене вместе с Йори Лехтеря и Магнусом Пяярви.
В последний раз Якупов выходил на лёд 17 февраля в игре с «Ванкувер Кэнакс».
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