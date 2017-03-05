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5 марта 2017, 20:35 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Наиль Якупов может принять участие в матче с «Эвеланш»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Наиль Якупов может принять участие в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джереми Рутерфорд.

Во время утренней раскатки россиянин тренировался в третьем звене вместе с Йори Лехтеря и Магнусом Пяярви.

В последний раз Якупов выходил на лёд 17 февраля в игре с «Ванкувер Кэнакс».

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