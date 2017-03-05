Российский хоккеист НХЛ забил буллит без броска

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Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил один из самых необычных буллитов. Это случилось в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало».

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Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Решающий бросок в серии буллитов исполнял Кучеров. Российский нападающий сделал вид, что подрабатывает назад шайбу, но не тронул ее и снаряд закатился в ворота между щитков вратаря.

Официальный сайт НХЛ назвал буллит Кучерова гениальным.

После матча Кучеров заявил, что такое исполнение буллита было задумано специально. Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал игрока особенным.

«Я не думаю, что кто-то из нас видел, чтобы он делал это прежде. Это однозначно что-то из школы. Но самое главное, что шайба пересекла линию. Особенные игроки способны делать особенные вещи», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Капитан и нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон рассказал, что Кучеров неоднократно исполнял такой буллит на тренировках.

«Кучеров нарочно так исполнил буллит. Он постоянно это делает на тренировках. Возможно, многим это не понравится. Но кто бы мог подумать, что такое может произойти в матче НХЛ. Этот гол будет вечным хитом на YouTube, не могу дождаться момента, чтобы еще раз на него посмотреть», — признался Джонсон.

Прокомментировал буллит и вратарь «Баффало» Робин Ленер, пропустивший обидную шайбу от Кучерова.

«Он сделал это нарочно. Что тут скажешь? Я сыграл плохо, а он — здорово. Это не секрет, что буллиты — не самая сильная моя сторона. Продолжу работать над этим», — сказал Ленер.