Шайба Голдобина принесла «Ванкуверу» победу над «Лос-Анджелесом»

Встреча, прошедшая в субботу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) в пользу гостей. Голдобин отличился на 33-й минуте, сделав счет 4:0. До него ворота хозяев поразили Свен Бэртчи (12-я и 27-я минуты) и Хенрик Седин (19-я). В составе «Кингз» голами отметились Анже Копитар (37-я), Тревор Льюис (53-я) и Алек Мартинес (59-я).

В другом субботнем матче «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своем льду «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).