Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28974576/
5 марта 2017, 10:39 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Шайба Голдобина принесла «Ванкуверу» победу над «Лос-Анджелесом»

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Шайба россиянина Николая Голдобина принесла «Ванкувер Кэнакс» победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) в пользу гостей. Голдобин отличился на 33-й минуте, сделав счет 4:0. До него ворота хозяев поразили Свен Бэртчи (12-я и 27-я минуты) и Хенрик Седин (19-я). В составе «Кингз» голами отметились Анже Копитар (37-я), Тревор Льюис (53-я) и Алек Мартинес (59-я).

В другом субботнем матче «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своем льду «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).

5.03.2017 06:00 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 3:4 Ванкувер Кэнакс
(0:2, 1:2, 2:0)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Уилли Дежарден
Вратари
Бен Бишоп 58:36 (Б. Бишоп 58:39-59:09) Райан Миллер
1-й период
Свен Берчи (Бо Хорват, Л. Эрикссон) 11:37
Хенрик Седин 16:15
17:12 Джером Игинла
Мишель Шапу 17:41
Хенрик Седин (Бо Хорват, К. Танев) 18:28
2-й период
21:04 Джером Игинла
Свен Берчи (Бо Хорват, Л. Эрикссон) 26:38
Николай Голдобин (Б. Хаттон, Б. Саттер) 32:43
Даниэль Седин 35:03
36:40 Анже Копитар (А. Мартинес, Д. Даути)
3-й период
Алекс Бига 41:41
Бо Хорват 44:50
Джейсон Менья 51:54
52:03 Тревор Льюис (А. Кемпе, П. Ладу)
Хенрик Седин 55:30
58:27 Энди Эндреофф
58:39 Алек Мартинес (А. Кемпе, Д. Форборт)
Статистика
6 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс), А. Кемпе (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский