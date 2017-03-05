Шайба Голдобина принесла «Ванкуверу» победу над «Лос-Анджелесом»
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Шайба россиянина Николая Голдобина принесла «Ванкувер Кэнакс» победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в
В другом субботнем матче «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своем льду «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).
|5.03.2017 06:00
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|3:4
|Ванкувер Кэнакс
|(0:2, 1:2, 2:0)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Уилли Дежарден
Вратари
|Бен Бишоп 58:36 (Б. Бишоп 58:39-59:09)
|Райан Миллер
|1-й период
|Свен Берчи (Бо Хорват, Л. Эрикссон)
|11:37
|Хенрик Седин
|16:15
|17:12
|Джером Игинла
|Мишель Шапу
|17:41
|Хенрик Седин (Бо Хорват, К. Танев)
|18:28
|2-й период
|21:04
|Джером Игинла
|Свен Берчи (Бо Хорват, Л. Эрикссон)
|26:38
|Николай Голдобин (Б. Хаттон, Б. Саттер)
|32:43
|Даниэль Седин
|35:03
|36:40
|Анже Копитар (А. Мартинес, Д. Даути)
|3-й период
|Алекс Бига
|41:41
|Бо Хорват
|44:50
|Джейсон Менья
|51:54
|52:03
|Тревор Льюис (А. Кемпе, П. Ладу)
|Хенрик Седин
|55:30
|58:27
|Энди Эндреофф
|58:39
|Алек Мартинес (А. Кемпе, Д. Форборт)
Статистика
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс), А. Кемпе (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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