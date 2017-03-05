Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28974231/
5 марта 2017, 10:35 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин и Орлов помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Результативная игра россиян Александра Овечкина и Дмитрия Орлова помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть в овертайме «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин и Орлов помогли Вашингтону обыграть Филадельфию - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). В основное время на гол Шона Кутюрье (42-я минута) «столичные» ответили шайбой Орлова (43-я), который был признан третьей звездой матча, а в овертайме Овечкин ассистировал Никласу Бекстрему (64-я).

В другом матче «Тампа Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла по буллитам «Баффало Сейбрз» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей и реализовал один из послематчевых бросков, а голкипер Андрей Василевский отразил 31 шайбу и стал первой звездой матча.

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в победном для его команды выездном матче с «Нэшвилл Предаторз», который закончился со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу «ястребов». Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков также отметился результативным пасом в выездном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу канадской команды.

Российский вратарь Антон Худобин, отразив 15 бросков, помог «Бостон Брюинз» на своем льду одолеть «Нью-Джерси Девилз» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Результаты других встреч:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1),

«Оттава Сенаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1),

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

5.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 2:1 ОТ Филадельфия Флайерз
(0:0, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Барри Тротц Дэйв Хэкстол
Вратари
Брэден Холтби Стив Мэйсон
1-й период
01:55 Джастин Уильямс
01:55 Джастин Уильямс
Ник Казинс 01:55
06:46 Александр Овечкин
Эндрю Макдональд 11:28
2-й период
Уэйн Симмондс 21:00
32:29 Брукс Орпик
35:36 Кевин Шаттенкирк
3-й период
Шон Кутюрье (М. Рид, Н. Казинс) 41:19
42:40 Дмитрий I Орлов (М. Нисканен)
46:18 Том Уилсон
Брэндон Мэннинг 51:05
56:47 Дмитрий I Орлов
Овертайм
Майкл Дель Зотто 62:20
63:25 Никлас II Бэкстрем (К. Шаттенкирк, А. Овечкин)
Статистика
14 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский