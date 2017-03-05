Овечкин и Орлов помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

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Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). В основное время на гол Шона Кутюрье (42-я минута) «столичные» ответили шайбой Орлова (43-я), который был признан третьей звездой матча, а в овертайме Овечкин ассистировал Никласу Бекстрему (64-я).

В другом матче «Тампа Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла по буллитам «Баффало Сейбрз» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей и реализовал один из послематчевых бросков, а голкипер Андрей Василевский отразил 31 шайбу и стал первой звездой матча.

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в победном для его команды выездном матче с «Нэшвилл Предаторз», который закончился со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу «ястребов». Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков также отметился результативным пасом в выездном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу канадской команды.

Российский вратарь Антон Худобин, отразив 15 бросков, помог «Бостон Брюинз» на своем льду одолеть «Нью-Джерси Девилз» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Результаты других встреч:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1),

«Оттава Сенаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1),

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).