Овечкин и Орлов помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Результативная игра россиян Александра Овечкина и Дмитрия Орлова помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть в овертайме «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). В основное время на гол Шона Кутюрье (42-я минута) «столичные» ответили шайбой Орлова (43-я), который был признан третьей звездой матча, а в овертайме Овечкин ассистировал Никласу Бекстрему (64-я).
В другом матче «Тампа Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла по буллитам «Баффало Сейбрз» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей и реализовал один из послематчевых бросков, а голкипер Андрей Василевский отразил 31 шайбу и стал первой звездой матча.
Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в победном для его команды выездном матче с «Нэшвилл Предаторз», который закончился со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу «ястребов». Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков также отметился результативным пасом в выездном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу канадской команды.
Российский вратарь Антон Худобин, отразив 15 бросков, помог «Бостон Брюинз» на своем льду одолеть «Нью-Джерси Девилз» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).
Результаты других встреч:
«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1),
«Оттава Сенаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1),
«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).
|5.03.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|2:1 ОТ
|Филадельфия Флайерз
|(0:0, 0:0, 1:1)
|Барри Тротц
|Дэйв Хэкстол
|Брэден Холтби
|Стив Мэйсон
|1-й период
|01:55
|Джастин Уильямс
|01:55
|Джастин Уильямс
|Ник Казинс
|01:55
|06:46
|Александр Овечкин
|Эндрю Макдональд
|11:28
|2-й период
|Уэйн Симмондс
|21:00
|32:29
|Брукс Орпик
|35:36
|Кевин Шаттенкирк
|3-й период
|Шон Кутюрье (М. Рид, Н. Казинс)
|41:19
|42:40
|Дмитрий I Орлов (М. Нисканен)
|46:18
|Том Уилсон
|Брэндон Мэннинг
|51:05
|56:47
|Дмитрий I Орлов
|Овертайм
|Майкл Дель Зотто
|62:20
|63:25
|Никлас II Бэкстрем (К. Шаттенкирк, А. Овечкин)
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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