«Ванкувер» подписал контракт новичка с нападающим Макьюэном

20-летний форвард выступает в QMJHL за «Гатино», являясь вторым бомбардиром и снайпером команды. В текущем регулярном чемпионате он провёл 60 матчей и набрал 62 (27+35) результативных баллов. Всего за время выступления в главной юниорской лиге Квебека на его счету 107 (38+69) очков в 135 играх.