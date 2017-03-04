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4 марта 2017, 23:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Ванкувер» подписал контракт новичка с нападающим Макьюэном

«Ванкувер Кэнакс» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим Заком Макьюэном, сообщается на официальном сайте клуба.

20-летний форвард выступает в QMJHL за «Гатино», являясь вторым бомбардиром и снайпером команды. В текущем регулярном чемпионате он провёл 60 матчей и набрал 62 (27+35) результативных баллов. Всего за время выступления в главной юниорской лиге Квебека на его счету 107 (38+69) очков в 135 играх.

Ванкувер Кэнакс
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