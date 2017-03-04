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4 марта 2017, 21:44 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы в США

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы, сообщается на официальном сайте НХЛ.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский форвард Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> поработал разносчиком пиццы сообщается на официальном сайте <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Овечкин поработал курьером у одного крупного производителя пиццы в рамках благотворительной акции. Один доллар с каждого заказа уходил в благотворительный фонд. Россиянин также принял участие в готовке некоторых пицц.

Овечкин в текущем сезоне выходил на лед в 63 матчах, набрал 54 очка (27 шайб и 27 результативных передач).

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции НХЛ, набрав за 63 игры 93 очка.

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