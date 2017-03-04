Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы в США
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы, сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Овечкин поработал курьером у одного крупного производителя пиццы в рамках благотворительной акции. Один доллар с каждого заказа уходил в благотворительный фонд. Россиянин также принял участие в готовке некоторых пицц.
Овечкин в текущем сезоне выходил на лед в 63 матчах, набрал 54 очка (27 шайб и 27 результативных передач).
«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции НХЛ, набрав за 63 игры 93 очка.
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