Форвард «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Малкин набрал три очка (две шайбы + передача) в победном для «Питтсбурга» матче с «Тампой» (5:2). Данная игра стала 700-й для россиянина в регулярных чемпионатах лиги.
Вторым в списке лучших игроков дня стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче против «Сент-Луиса» (3:0).
Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, в активе которого две шайбы в победном матче с «Торонто» (5:2).
|4.03.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|5:2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|(0:0, 2:1, 3:1)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Джон Купер
Вратари
|Мэттью Мюррей 42:27 (М. Мюррей 42:38)
|Петер Будай 57:25 (П. Будай 59:00)
|1-й период
|10:28
|Ян Коул
|2-й период
|Адам Эрне (В. Наместников, С. Пакетт)
|26:18
|Виктор Хедман
|28:33
|28:39
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
|36:49
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, Ян Коул)
|39:14
|Том Кюнхакль
|3-й период
|Никита Кучеров (Дж. Друэн, В. Хедман)
|41:10
|42:38
|Марк Штрайт (С. Кросби, Е. Малкин)
|Владислав Наместников
|44:09
|48:16
|Том Кюнхакль
|Андрей Шустр
|55:40
|56:37
|Джастин Шульц (М. Штрайт, С. Кросби)
|59:00
|п.в.
|Том Кюнхакль (Н. Бонино)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), М. Штрайт (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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