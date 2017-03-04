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4 марта 2017, 10:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Малкин набрал три очка в победном для Питтсбурга матче с Тампой Увеличить
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Малкин набрал три очка (две шайбы + передача) в победном для «Питтсбурга» матче с «Тампой» (5:2). Данная игра стала 700-й для россиянина в регулярных чемпионатах лиги.

Вторым в списке лучших игроков дня стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче против «Сент-Луиса» (3:0).

Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, в активе которого две шайбы в победном матче с «Торонто» (5:2).

4.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 5:2 Тампа-Бэй Лайтнинг
(0:0, 2:1, 3:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Джон Купер
Вратари
Мэттью Мюррей 42:27 (М. Мюррей 42:38) Петер Будай 57:25 (П. Будай 59:00)
1-й период
10:28 Ян Коул
2-й период
Адам Эрне (В. Наместников, С. Пакетт) 26:18
Виктор Хедман 28:33
28:39 Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
36:49 Евгений Малкин (Ф. Кессел, Ян Коул)
39:14 Том Кюнхакль
3-й период
Никита Кучеров (Дж. Друэн, В. Хедман) 41:10
42:38 Марк Штрайт (С. Кросби, Е. Малкин)
Владислав Наместников 44:09
48:16 Том Кюнхакль
Андрей Шустр 55:40
56:37 Джастин Шульц (М. Штрайт, С. Кросби)
59:00 п.в. Том Кюнхакль (Н. Бонино)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), М. Штрайт (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
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