Форвард «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Малкин набрал три очка (две шайбы + передача) в победном для «Питтсбурга» матче с «Тампой» (5:2). Данная игра стала 700-й для россиянина в регулярных чемпионатах лиги.

Вторым в списке лучших игроков дня стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче против «Сент-Луиса» (3:0).

Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, в активе которого две шайбы в победном матче с «Торонто» (5:2).