Два гола и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу Бэй»
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» победили «Тампу Бэй Лайтнинг» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Евгений Малкин (29-я и 37-я минуты), в активе которого также одна результативная передача, по шайбе забросили Марк Штрайт (43), Джастин Шульц (57) и Том Кюнхакль (60, в пустые ворота). У гостей отличились Эдам Эрни с передачи Владислава Наместникова (27) и Никита Кучеров (42).
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе. По окончании игры Малкин был признан первой звездой матча.
В другой встрече дня «Чикаго» на своем льду по буллитам одолел «Айлендерс» — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Блэкхокс» Артемий Панарин забросил шайбу за минуту с небольшим до окончания третьего периода и реализовал решающий буллит, став второй звездой матча.
«Анахайм» дома одержал верх над «Торонто» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Российский защитник «Мейпл Лифс» Никита Зайцев отметился передачей.
Результаты других матчей пятницы:
«Каролина» — «Аризона» — 2:4,
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:0,
«Калгари» — «Детройт» — 3:2, в овертайме.
|4.03.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|5:2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|(0:0, 2:1, 3:1)
|Майк Салливан
|Джон Купер
|Мэттью Мюррей 42:27 (М. Мюррей 42:38)
|Петер Будай 57:25 (П. Будай 59:00)
|1-й период
|10:28
|Ян Коул
|2-й период
|Адам Эрне (В. Наместников, С. Пакетт)
|26:18
|Виктор Хедман
|28:33
|28:39
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
|36:49
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, Ян Коул)
|39:14
|Том Кюнхакль
|3-й период
|Никита Кучеров (Дж. Друэн, В. Хедман)
|41:10
|42:38
|Марк Штрайт (С. Кросби, Е. Малкин)
|Владислав Наместников
|44:09
|48:16
|Том Кюнхакль
|Андрей Шустр
|55:40
|56:37
|Джастин Шульц (М. Штрайт, С. Кросби)
|59:00
|п.в.
|Том Кюнхакль (Н. Бонино)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), М. Штрайт (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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