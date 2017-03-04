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4 марта 2017, 10:36 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Два гола и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу Бэй»

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» победили «Тампу Бэй Лайтнинг» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Питтсбург Пингвинз победили Тампу Бэй Лайтнинг в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Евгений Малкин (29-я и 37-я минуты), в активе которого также одна результативная передача, по шайбе забросили Марк Штрайт (43), Джастин Шульц (57) и Том Кюнхакль (60, в пустые ворота). У гостей отличились Эдам Эрни с передачи Владислава Наместникова (27) и Никита Кучеров (42).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе. По окончании игры Малкин был признан первой звездой матча.

В другой встрече дня «Чикаго» на своем льду по буллитам одолел «Айлендерс» — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Блэкхокс» Артемий Панарин забросил шайбу за минуту с небольшим до окончания третьего периода и реализовал решающий буллит, став второй звездой матча.

«Анахайм» дома одержал верх над «Торонто» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Российский защитник «Мейпл Лифс» Никита Зайцев отметился передачей.

Результаты других матчей пятницы:

«Каролина» — «Аризона» — 2:4,

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:0,

«Калгари» — «Детройт» — 3:2, в овертайме.

4.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 5:2 Тампа-Бэй Лайтнинг
(0:0, 2:1, 3:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Джон Купер
Вратари
Мэттью Мюррей 42:27 (М. Мюррей 42:38) Петер Будай 57:25 (П. Будай 59:00)
1-й период
10:28 Ян Коул
2-й период
Адам Эрне (В. Наместников, С. Пакетт) 26:18
Виктор Хедман 28:33
28:39 Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
36:49 Евгений Малкин (Ф. Кессел, Ян Коул)
39:14 Том Кюнхакль
3-й период
Никита Кучеров (Дж. Друэн, В. Хедман) 41:10
42:38 Марк Штрайт (С. Кросби, Е. Малкин)
Владислав Наместников 44:09
48:16 Том Кюнхакль
Андрей Шустр 55:40
56:37 Джастин Шульц (М. Штрайт, С. Кросби)
59:00 п.в. Том Кюнхакль (Н. Бонино)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), М. Штрайт (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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