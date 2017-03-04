Два гола и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу Бэй»

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил Евгений Малкин (29-я и 37-я минуты), в активе которого также одна результативная передача, по шайбе забросили Марк Штрайт (43), Джастин Шульц (57) и Том Кюнхакль (60, в пустые ворота). У гостей отличились Эдам Эрни с передачи Владислава Наместникова (27) и Никита Кучеров (42).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе. По окончании игры Малкин был признан первой звездой матча.

В другой встрече дня «Чикаго» на своем льду по буллитам одолел «Айлендерс» — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «Блэкхокс» Артемий Панарин забросил шайбу за минуту с небольшим до окончания третьего периода и реализовал решающий буллит, став второй звездой матча.

«Анахайм» дома одержал верх над «Торонто» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Российский защитник «Мейпл Лифс» Никита Зайцев отметился передачей.

Результаты других матчей пятницы:

«Каролина» — «Аризона» — 2:4,

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:0,

«Калгари» — «Детройт» — 3:2, в овертайме.